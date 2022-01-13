桃園6校緊急停課「大消毒」畫面曝！銀行群聚狂燒14人確診

記者陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染持續擴大，現因確診居服員（案17472）曾到中壢區聯邦銀行健行分行，累計已有14人確診，桃園市府昨（12日）深夜緊急宣布6所學校於今（13日）預防性停課一天，並進行大消毒。

▲桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝，下同）

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桃園市府昨（12日）深夜緊急宣布6所學校預防性停課一天，其中包括1間國小及附幼、1間國中及附幼、1間國小、1間私立幼兒園、1間補習班、以及1間大專院校。

《東森新媒體ETtoday》今（13日）上午實際走訪停課學校，環保局人員於教室內進行大清消，無論是門窗、黑板、課桌椅、置物櫃、飲水機任何一處都不放過，皆噴灑消毒液，盼能阻絕病毒。

根據疫調顯示，此波從桃機群聚延伸至銀行的感染案源自於確診居服員（案17472）4日就已染疫，但並未採撿出確診，當時曾到中壢區聯邦銀行健行分行開戶，逗留1小時，經擴大匡列疫調，累計14人確診。

至於該名居服員是否有脫下口罩拍照、或者遞送文件等近距離接觸，桃園市長鄭文燦表示，將要進一步調查釐清，目前根據洽公民眾留下的交易資料、留下實聯制者，粗估約有3013人，另外還有一名確診行員曾赴餐廳聚餐，衛生局也匡列餐廳員工、顧客共108人，2者合計3121人，後續匡列會再持續擴大。

鄭文燦也說，目前檢驗陽性的銀行行員家屬共有59人，均送往檢疫所；檢驗陰性的行員則有17位，同樣採預防性隔離。