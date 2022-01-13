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實聯制被批沒用！王浩宇秒舉「1實例」狠打臉：都陸續收到通知了

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友質疑實聯制沒有用 。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《銀行群聚狂燒14人！1情況讓「實聯制糗大了」　PTT怒：自己回想》，中壢聯邦銀行爆出確診後，因半夜急發公告找人，讓外界質疑實聯制是不是沒有用。對此，前議員王浩宇就馬上舉出實例，直呼實聯制「當然是非常有用！」

桃機群聚持續延燒，中壢聯邦銀行健行分行群聚案已累計14例確診，桃園市政府緊急匡列3013人採檢。指揮中心呼籲，若民眾曾於1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測。

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對此，就有網友質疑，實聯制真的對疫調有幫助嗎？為什麼每次有本土案例都要急尋？現在不是進出銀行都會實聯制、檢查簡訊？結果現在有確診案例卻不利用，還要民眾自己注意。

▲聯邦桃園健行分行3行員確診。（圖／翻攝自Google）

▲中壢聯邦銀行健行分行群聚案已累計14例確診。（圖／翻攝自Google Maps）

「一堆人批評實聯制沒用。」王浩宇在臉書粉專上貼文，提到聯邦銀行的群聚案，指揮中心其實就是透過簡訊實聯制的名單，在短短幾小時匡列2415位民眾，這些人都會被採檢、自主隔離。

王浩宇也提到，另外還有「開戶民眾22位、交易紀錄的576位」，這些人都會陸續收到通知，所以實聯制其實是非常有用的。

貼文曝光後，不少網友也贊同表示，「說沒用的都是沒在刷的」、「現在一堆人沒落實實聯制，只能說安逸久了，人就會鬆懈啊」、「實聯制不僅有用，而且確實即時又正確發揮了預設的功能啊」、「當然有用，只是現在乖乖用的人少了」。

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