屏東縣議員要求為魔鬼說道歉　莊瑞雄：該道歉的是朱立倫

▲周春米、莊瑞雄。（合併圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米日前宣布角逐屏東縣長，卻遭已宣布參選的民進黨立委莊瑞雄批評，「民眾拒絕與魔鬼共舞」，多位屏東縣議員紛紛要求莊瑞雄道歉。莊瑞雄受訪時則回應，該道歉的人是國民黨主席朱立倫，以及利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人。

屏東縣議會民進黨團總召何輝能13日上午發出「屏東人，不是魔鬼；莊瑞雄，出來道歉」記者會採訪通知，與會者包括恆春鎮長陳文弘、民進黨屏東縣議員羅平道、方文正、利八魁、陳明達、劉孟君，以及無黨籍屏東縣議員蔣家煌、潘連周等人。

對此，莊瑞雄13日上午受訪時回應，該道歉的是朱立倫，以及利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人。

莊瑞雄表示，有一些黨內議員同志，開這樣的記者會，「我理解他們的壓力，也同情他們的處境」，但是如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況。

莊瑞雄認為，這個事情很簡單，就是國民黨地方勢力為什麼要介入民進黨的初選，所以該道歉的是朱立倫，「到底是誰引清兵入關？引國民黨地方勢力介入民進黨？那個人才是必須道歉的人」。

何輝能則表示，民進黨的屏東縣長初選，理應是一場正大光明、團結良性的模範選舉，莊瑞雄卻在對手宣布參選、接受台北媒體採訪時，脫口而出說對手和屏東人是「派系勾結」以及「魔鬼共舞」。

何輝能強調，基層支持者和屏東百工百業憤怒沸騰，紛紛傳達心聲給民進黨籍以及無黨籍議員，希望能夠要求莊瑞雄為失言向屏東人道歉，更要真正在屏東不分黨派服務選民，而不是交換成不分區立委後找不到人，更把屏東人貼標籤為魔鬼抹滅。