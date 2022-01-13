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反酸對手對號入座、不道德　莊瑞雄曝影片證據：國民黨議長支持周春米

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選開打，民進黨立委周春米、莊瑞雄近期因莊拋出「民眾拒絕與魔鬼共舞」一語隔空對嗆，充滿煙硝味，而同樣有志競選的民進黨立委鍾佳濱則尚未有大動作。莊瑞雄今（13日）上午出示國民黨籍屏東縣議長周典論支持周春米的錄音檔，周典論直言「這不是只有周春米立委要當縣長啦！也是為了典論下一屆的議長順利，⋯⋯所以為了我自己也要來幫忙」等語，莊痛批，初選應該光明正大，該道歉的是國民黨主席朱立倫、「引清兵入關」的人，他從來沒有指控屏東縣長潘孟安是民主之恥，「周委員不需要把標籤往縣長身上貼，貼標籤是不道德的。」

▲▼莊瑞雄痛批，初選應該光明正大，該道歉的是國民黨主席朱立倫、「引清兵入關」的人。（圖／記者呂晏慈攝）

▲莊瑞雄今天出面接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

周春米11日正式宣布參選屏東縣長黨內初選，由於受潘孟安「指定接班」，讓對手莊瑞雄感到差別待遇，痛批周勾結國民黨地方派系與魔鬼共舞；對此，周今天上午受訪批評，屏東鄉親被貼上「魔鬼」標籤，五星級縣長所展現的榮耀也被說成「民主之恥」，很多鄉親不太能接受，這也傷害了他們的感情，強調屏東縣必須達成模範的選舉，「屏東的太陽很大，陽光很熱情」，應該要迎向陽光比較明朗一點。

此外，包括民進黨屏東縣議會黨團總召何輝能、民進黨縣議員羅平道、方文正、利八魁、陳明達、劉孟君上午在屏東舉行記者會，要求莊瑞雄出面道歉。對此，莊瑞雄中午受訪大嘆，看到這場記者會蠻心酸的，「該道歉的是朱立倫、在初選引進國民黨勢力的人」，為什麼國民黨地方勢力要介入民進黨初選？又是誰來引進這股地方勢力？國民黨和民進黨的政黨價值、理念、路線完全不同，屏東也從來沒有指定接班，跟國民黨地方派系勾結是民主政治之恥。

莊瑞雄直接點名周春米說，周提到「五星縣長的榮耀被講成民主之恥」，不曉得為什麼把這個標籤貼給潘孟安？屏東縣長初選之爭是在談理想、理念、檢驗候選人操守，他日前稱「拒絕與魔鬼共舞」一語是在講國民黨地方勢力，「哪有人自己對號入座？莫名其妙！」

莊瑞雄也引述國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝新聞稿內容說，很多國民黨支持者打電話到縣黨部，詢問為什麼國民黨可以支持民進黨籍縣長參選人；他強調，他講一萬遍也是一樣，這場屏東縣長初選應該光明正大、公平競爭，「屏東真的陽光很大，所以我們更應該光明正大，有則改之。」

▲▼莊瑞雄痛批，初選應該光明正大，該道歉的是國民黨主席朱立倫、「引清兵入關」的人。（圖／記者呂晏慈攝）

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