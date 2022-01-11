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屏東初選綠營黨內開打　莊瑞雄猛攻周春米「指定接班」與魔鬼共舞

▲▼莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／ETtoday資料照）

▲莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

屏東縣長潘孟安2022任期屆滿，民進黨內立委莊瑞雄、周春米已宣布投入初選，而有意參選的立委鍾佳濱尚未有進一步動作。值得關注的是，初選戰局才開始，獲潘孟安指定接班的周春米，與英系、正國會支持的莊瑞雄，兩軍已有駁火。

莊瑞雄日前揮軍北上，在台北大動作召開記者會，喊出「超越高雄」的口號，召集英系、正國會系統人士到場力挺，縣市首長包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、前台中市長林佳龍透過錄影方式支持外，嘉義縣長翁章梁也親自到場；甚至行政院、屏東老縣長蘇貞昌的女兒蘇巧慧，也以好同事的身份到場替他加油。

周春米陣營則選在中二立委補選、罷昶落幕後，11日邀集跨黨派33鄉鎮市的各界人士，在屏東召開「屏東向前，屏東好過日」記者會，宣布投入屏東縣長初選；而現任屏東縣長潘孟安先前在公開場合，早已表態周春米是唯一接班人，他上午也親自到場力挺。

至於同樣有意挑戰縣長大位的鍾佳濱，目前還尚未有進一步動作。不過，他受訪時表示，民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，屏東的縣長由縣民決定，是一慣的理念，台灣經歷公投、兩次補選的選舉活動，深刻理解到只要民進黨推出優秀人選，民眾就會挺正派的候選人。

儘管鍾佳濱還未正式投入戰局，但莊瑞雄、周春米兩軍已火藥味十足。針對周春米在潘孟安指定接班下，莊瑞雄強攻，強調中二立委選結果，可以看出台灣民主素質有很大提升，民眾對於傳統「吃銅吃鐵」的地方派系是唾棄的，初選應該比價值、路線與操守，不是妥協與利益交換。

「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」。莊瑞雄表示，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。

他直言，選民厭惡國民黨地方派系，他希望黨內同志能理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌，來一場光明正大、公平的選舉。

面對莊瑞雄強打「指定接班」、「與魔鬼共舞」，周春米也反擊，強調自己擔任立委職務6年以來，服務、問政都是不分黨派，而屏東縣長潘孟安在屏東的施政也是不分黨派，都是為了全屏東鄉親的利益。

周春米說明，今天她要爭取的是屏東縣長這個非常重要、神聖的職務，一定是要爭取每個鄉親的認同，「盡全力地來握住每個鄉親的手，聽到每個鄉親的聲音」。

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