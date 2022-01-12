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反擊莊瑞雄「魔鬼在自己心中」　周春米：屏東非地方派系的禁臠

▲周春米、莊瑞雄。（合併圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）

▲周春米、莊瑞雄。（合併圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委周春米昨（11日）正式宣布參選屏東縣長黨內初選，由於受屏東縣長潘孟安「指定接班」，讓對手、民進黨立委莊瑞雄感到差別待遇，昨痛批周勾結國民黨地方派系與魔鬼共舞。對此，周春米12日未指名道姓地反擊，屏東非地方派系把持的禁臠，這裡沒有指定就能上任的傳統，此次競爭一定非常激烈，但越激烈就越需沈靜應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

民進黨內為爭取屏東縣長的提名，隨著有意角逐者的陸續宣布參選，戰火開始浮現檯面，最早公開宣布參選的莊瑞雄，獲得英系及正國會的支持，昨天也宣布參選的周春米，則有「五星縣長」潘孟安的指定加持，但因潘孟安拉抬周春米聲勢的大小動作不斷，讓莊瑞雄坦言感受到差別待遇，暗指潘孟安握有行政資源應節制，否則牽涉到行政中立問題；另莊瑞雄也強調，屏東的未來是縣民決定，不能被指定，「外人在旁邊祝福就好」。

有別於莊瑞雄去年在台北市態競逐屏東縣長民進黨初選，周春米昨（11日）在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參戰，潘孟安到場站台。莊瑞雄昨受訪時雖向周春米表達祝福，但也直指屏東縣民不希望一個無所不用其極贏得初選，且與國民黨地方派系勾結的人當縣長，「拒絕與魔鬼共舞」，希望讓初選回到光明正大、公平的選舉。

周春米今天早上透過臉書表示，初選是競爭過程，有競爭就會製造緊張，但並非所有的緊張都要變成傷痕。在選戰開始前，先感謝兩位黨內好同事，以及可敬的初選對手莊瑞雄委員以及立委鍾佳濱，謝謝他們在她宣布參選的第一時間都給予正面祝福，希望能共同努力。

周春米說，台灣社會短時間內歷經四大公投、中二補選及中正萬華罷免選舉，感受到許多民眾對選舉造成的對立跟紛擾，逐漸覺得反感，更對政治之間的相互批評感到厭煩。屏東縣在潘孟安努力下受全國關注，希望我們三位好同事，能舉行一場模範級的初選。

周春米也指出，聽很多人說民進黨的文化是「競爭後必團結」，但她認為「先團結再競爭」是更積極的做法，批評可以讓人受傷，但不會讓屏東茁壯，希望三個人的選舉過程，能展現民進黨一直以來相信的民主精神，能讓鄉親感受民進黨優良的執政品質，能讓其他的縣市看見一場值得尊敬的選戰。

不過，話鋒一轉，周春米疑暗酸莊瑞雄，她表示她留意到因為選舉的緊張感，而出現比較激烈的話語，跟她在競爭同志宣布參選時給予祝福，完全不同，「我很訝異、很遺憾」，但寧可相信這是快人快語，並非惡意，「也希望我們之間的競爭，不要抹煞其他深耕屏東的鄉親，為這座城市留下的努力」。

周春米強調，屏東不是地方派系把持的禁臠，這裡沒有指定就能上任的傳統，五星級縣長的成績不應該被認為是民主之恥，而在地的鄉親，更不需要因為支持對象的不同，被標籤為魔鬼。兩位同事都很優秀，所以這次的選舉，競爭一定會非常激烈，但越激烈的選戰，越需要沈靜的應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

莊瑞雄去年底表態競逐屏東縣長民進黨初選時，獲英系及正國會人士到場力挺，縣市首長包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、前台中市長林佳龍透過錄影方式支持外，嘉義縣長翁章梁親自站台；前屏東縣長、行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧則以「好同事」身分給予加油。

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