屏東綠營初選內戰駁火　周春米批莊瑞雄「魔鬼說」：傷害屏東感情

▲周春米、莊瑞雄。（合成圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安2022任期屆滿，初選戰局才開始，獲潘孟安指定接班的民進黨立委周春米，與英系、正國會支持的民進黨立委莊瑞雄，近期因莊拋出「魔鬼說」出現煙硝味。周春米今（13日）上午在立法院受訪時，坦言莊的談話是「快人快語」，但此言傷害屏東鄉親的感情，另對屏東縣議會黨團總召何輝能舉行記者會，要求莊瑞雄道歉，她亦表達尊重。

周春米11日正式宣布參選屏東縣長黨內初選，由於受潘孟安「指定接班」，讓對手莊瑞雄感到差別待遇，痛批周勾結國民黨地方派系與魔鬼共舞；對此，周12日未指名道姓地反擊，屏東非地方派系把持的禁臠，這裡沒有指定就能上任的傳統，此次競爭一定非常激烈，但越激烈就越需沈靜應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

周春米今天上午受訪直言，莊瑞雄的一番談話可能是「快人快語」，但是屏東的鄉親看到她的支持者被貼上「魔鬼」標籤，五星級縣長所展現的榮耀也被說成「民主之恥」，很多鄉親不太能接受，這也傷害了他們的感情。

周春米說，她在屏東的支持者中，很多都是2016、2020年總統大選時支持總統蔡英文的人，也是長期以來支持民進黨的朋友，「我想他們對莊瑞雄委員的發言不能接受，好像是有今天這樣子一個記者會，尊重鄉親們的看法。」

周春米坦言，現在這樣的狀況不是其所樂見，「我們就是照我們正常的程序，立委就是在基層服務，在基層聆聽民意，到台北國會來開會、問政」，至於初選期程設定，也都是照一般合理的方向去走，比較訝異的是，希望每個人宣布參選的儀式都能得到祝福，「初選過程、初選結果，兄弟姊妹各自努力，當然也是要有君子、淑女的風度」。

周春米表示，如同昨天中執會所通過的「直轄市長徵召辦法」，明文規範黨內競爭同志不要互相攻擊，這也是民進黨長期以來要遵守的傳統，民進黨競爭後會團結很好，真的是沒有錯，也希望因為同志優秀所以競爭激烈的屏東縣，3位同志更需要達成模範的選舉，「屏東的太陽很大，陽光很熱情」，應該要迎向陽光比較明朗一點。