「蔄」姓全台僅2戶！她親揭正確唸法　最罕見「1人姓氏」曝

▲您會唸嗎？（圖／ETtoday）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣有許多罕見姓氏，其中全台僅兩戶人家姓「蔄」，而您知道「蔄」怎麼唸嗎？讀音為「ㄇㄢˋ」，和「曼」同音。但這還不是最罕見的，根據內政部統計，一個姓氏僅1人者，達到265姓。

這兩戶「蔄」姓人家分別在基隆和高雄，一名姓「蔄」的女教官曾接受媒體訪問，示範正確唸法。她說，從小到大沒有人唸正確過她的姓，像是唸成「簡」、「藺」等等，甚至「蔄」在帳單上也經常被打成亂碼，讓她滿困擾的。

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▼「蔄」唸成「ㄇㄢˋ」。（圖／ETtoday）



根據《維基百科》介紹，「蔄」是中國的一個罕見姓氏，或由「㒼」訛變而來，該姓氏的人數不足1000，聚居於中國山東省威海文登市張家產鎮嶅山村，並播遷至河北省灤平縣紅旗鎮橋頭村、黑龍江省七台河市等地，在台灣亦有極少數分布。

不過，「蔄」可不是全台最罕見姓氏，根據內政部2018年製作的《全國姓名統計分析》，一個姓氏僅1人者，達265姓，像是「也、勺、士、丌、不、刈、丙、且、叭」等，占總姓量14.47%；僅2人者， 有120姓，像是「入、八、扎、瓜、旭、汗、优、吼、志、知」等，占總姓量6.55%。

僅3人者，有89姓，像是「兀、尢、允、壬、太、亦、自、宏、尾」等等，占總姓量4.86%；累計10人以下姓氏，共有762姓，占總姓量41.59%；其中「蔄」姓在全台共有8人。

▼全台稀少姓氏。（點圖可放大／翻攝內政部《全國姓名統計分析》）

▼全台稀少姓氏。（點圖可放大／翻攝內政部《全國姓名統計分析》）

