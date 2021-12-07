天蠍排第二！「最愛改名星座」排行榜曝光　前3名蟬聯8年不讓寶座

▲每個人都有3次改名的機會 。（示意圖／記者施怡妏攝）
記者曾筠淇／綜合報導
今年3月中的「鮭魚之亂」引發一波改名熱潮，事實上，每個人一生都有3次改名的機會。根據內政部最新的《全國姓名統計分析》指出，其實女性改名的比例高於男性，那您知道哪個年齡、哪個星座最愛改名嗎？《東森新媒體ETtoday》帶您來看！
女生比男生愛改名？
依據內政部戶政司最新統計可見，民國99年至106年共有82萬634人改名，其中男性為35萬8187人，占總數43.6%，女性為46萬2447人，占總數56.4%，換言之，女性改名的比例比男性高出約12.7%。
接著再逐年來看：
►99年：
總人數11萬4202人
男性4萬9877人｜43.7%
女性6萬4325人｜56.3%
女性比男性高12.6%
►100年：
總人數10萬9753人
男性4萬7385人｜43.2%
女性6萬2368人｜56.8%
女性比男性高13.6%
►101年：
總人數10萬9352人
男性4萬7493人｜43.4%
女性6萬1859人｜56.6%
女性比男性高13.2%
►102年：
總人數11萬1109人
男性4萬8572人｜43.7%
女性6萬2537人｜56.3%
女性比男性高12.6%
►103年：
總人數9萬9738人
男性4萬3805人｜43.9%
女性5萬5933人｜56.1%
女性比男性高12.2%
►104年：
總人數9萬7603人
男性4萬2410人｜43.5%
女性5萬5193人｜56.5%
女性比男性高13%
►105年：
總人數9萬1822人
男性4萬433人｜44.0%
女性5萬1389人｜56.0%
女性比男性高12%
►106年：
總人數8萬7055人
男性3萬8212人｜43.9%
女性4萬8843人｜56.1%
女性比男性高12.2%
▲歷年男女改名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）
綜觀上表可見，女性在這8年間，改名比例都高於男性，且多高出12%至13%不等。
*上述比例均採四捨五入至小數點第一位
幾歲的人最愛改名？
民國99年至106年共有82萬634人改名，以這8年的數據列出以下排名：
第一名｜29歲，共2萬5751人改名，占3.14%
第二名｜30歲，共2萬5734人改名，占3.14%
第三名｜31歲，共2萬5317人改名，占3.09%
第四名｜未滿1歲，共2萬4928人改名，占3.04%
第五名｜32歲，共2萬4924人改名，占3.04%
第六名｜28歲，共2萬4877人改名，占3.03%
第七名｜33歲，共2萬3936人改名，占2.92%
第八名｜27歲，共2萬3899人改名，占2.91%
第九名｜20歲，共2萬3647人改名，占2.88%
第十名｜34歲，共2萬2646人改名，占2.76%
▲歷年改名前10名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）
從統計資料可見，改名年齡多集中於27歲至34歲之間，內政部分析，這可能是因為國人從學校畢業後，進入職場或步入婚姻，希望透過改名來求得更好的運勢；另外，未滿1歲是唯一未成年即改名者，可能是因為父母第一次取名時有思慮不周之處，因而替孩子改名。
此外，若逐年來看，每年改名人數最多的年齡也不太一樣。
►99年：
第一名｜28歲，3959人
第二名｜27歲，3939人
第三名｜29歲，3876人
►100年：
第一名｜29歲，3919人
第二名｜28歲，3761人
第三名｜30歲，3633人
►101年：
第一名｜未滿1歲，3829人
第二名｜30歲，3810人
第三名｜29歲，3738人
►102年：
第一名｜30歲，3731人
第二名｜31歲，3725人
第三名｜29歲，3669人
►103年：
第一名｜31歲，3297人
第二名｜32歲，3232人
第三名｜30歲，3196人
►104年：
第一名｜32歲，3034人
第二名｜33歲，3021人
第三名｜20歲，3010人
►105年：
第一名｜20歲，2930人
第二名｜未滿1歲，2801人
第三名｜32歲，2758人
►106年：
第一名｜20歲，2787人
第二名｜33歲，2543人
第三名｜32歲，2487人
*上述比例均採四捨五入至小數點第二位
▲歷年改名第1名年齡趨勢圖。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）
哪個星座最愛改名？
姑且不論每個月分的出生人數多寡，民國99年至106年共有82萬634人改名，以這8年的數據列出以下排名：
第一名｜天秤座，共7萬4086人，占9.03%
第二名｜天蠍座，共7萬3438人，占8.95%
第三名｜處女座，共7萬3272人，占8.93%
第四名｜獅子座，共7萬1147人，占8.67%
第五名｜射手座，共7萬83人，占8.54%
第六名｜巨蟹座，共6萬9352人，占8.45%
第七名｜摩羯座，共6萬6827人，占8.14%
第八名｜水瓶座，共6萬5231人，占7.95%
第九名｜雙子座，共6萬4537人，占7.86%
第十名｜牡羊座，共6萬4428人，占7.85%
第十一名｜雙魚座，共6萬4261人，占7.83%
第十二名｜金牛座，共6萬3972人，占7.80%
▲99年至106年12星座改名總人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）
此外，若以逐年數據來看，每年的前三名、最後一名星座其實有些微變動。
►99年：
第一名｜天蠍座，1萬284人
第二名｜天秤座，1萬261人
第三名｜處女座，1萬171人
最後一名｜牡羊座，8826人
►100年：
第一名｜天秤座，9851人
第二名｜處女座，9799人
第三名｜天蠍座，9790人
最後一名｜金牛座，8481人
►101年：
第一名｜處女座，9838人
第二名｜天秤座，9793人
第三名｜天蠍座，9713人
最後一名｜金牛座，8401人
►102年：
第一名｜天蠍座，1萬103人
第二名｜處女座，1萬79人
第三名｜天秤座，9928人
最後一名｜雙魚座，8671人
►103年：
第一名｜天秤座，9068人
第二名｜天蠍座，8918人
第三名｜處女座，8830人
最後一名｜雙魚座，7761人
►104年：
第一名｜天秤座，8979人
第二名｜天蠍座，8740人
第三名｜處女座，8601人
最後一名｜金牛座，7541人
►105年：
第一名｜天秤座，8278人
第二名｜處女座，8213人
第三名｜天蠍座，8149人
最後一名｜金牛座，7125人
►106年：
第一名｜天秤座，7928人
並列第二｜天蠍座，7741人／處女座，7741人
最後一名｜雙魚座，6698人
▲歷年12星座改名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）
綜觀上表可見，雖然這8年的前三名有小變動，不過均是處女座、天秤座、天蠍座上榜，出生月分落在8月中至11月中；至於最後一名則多為雙魚座、牡羊座和金牛座，出生月分落在3月中至5月中。
大家熟知的12星座被歸類在4大象限中，火象星座有牡羊、獅子、射手；風象星座有雙子、天秤、水瓶；土象星座有金牛、處女、摩羯；水象星座有巨蟹、天蠍、雙魚。雖然很多人都相信同象限星座的個性、特質會較為相近，不過就改名這部分來看，關聯性顯然較低，前三名各自屬在不同象限。
*上述比例均採四捨五入至小數點第二位
依姓名條例第9條第1項規定，符合6項原因的其中一項即可申請改名：
1.同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。
2.與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。
3.同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。
4.與經通緝有案之人犯姓名完全相同。
5.被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。
6.字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。
如果民眾依照上述6種原因的其中一項改名，以3次為限。不過要注意的是，未成年者必須於成年後才能進行第2次改名。
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