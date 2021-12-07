天蠍排第二！「最愛改名星座」排行榜曝光　前3名蟬聯8年不讓寶座

▲每個人都有3次改名的機會 。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年3月中的「鮭魚之亂」引發一波改名熱潮，事實上，每個人一生都有3次改名的機會。根據內政部最新的《全國姓名統計分析》指出，其實女性改名的比例高於男性，那您知道哪個年齡、哪個星座最愛改名嗎？《東森新媒體ETtoday》帶您來看！

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女生比男生愛改名？

依據內政部戶政司最新統計可見，民國99年至106年共有82萬634人改名，其中男性為35萬8187人，占總數43.6%，女性為46萬2447人，占總數56.4%，換言之， 女性改名的比例比男性高出約12.7% 。

接著再逐年來看：

►99年：

總人數11萬4202人

男性4萬9877人｜43.7%

女性6萬4325人｜56.3%

女性比男性高12.6%

►100年：

總人數10萬9753人

男性4萬7385人｜43.2%

女性6萬2368人｜56.8%

女性比男性高13.6%

►101年：

總人數10萬9352人

男性4萬7493人｜43.4%

女性6萬1859人｜56.6%

女性比男性高13.2%

►102年：

總人數11萬1109人

男性4萬8572人｜43.7%

女性6萬2537人｜56.3%

女性比男性高12.6%

►103年：

總人數9萬9738人

男性4萬3805人｜43.9%

女性5萬5933人｜56.1%

女性比男性高12.2%

►104年：

總人數9萬7603人

男性4萬2410人｜43.5%

女性5萬5193人｜56.5%

女性比男性高13%

►105年：

總人數9萬1822人

男性4萬433人｜44.0%

女性5萬1389人｜56.0%

女性比男性高12%

►106年：

總人數8萬7055人

男性3萬8212人｜43.9%

女性4萬8843人｜56.1%

女性比男性高12.2%

▲歷年男女改名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

綜觀上表可見，女性在這8年間，改名比例都高於男性，且多高出12%至13%不等。

*上述比例均採四捨五入至小數點第一位

幾歲的人最愛改名？

民國99年至106年共有82萬634人改名，以這8年的數據列出以下排名：

第一名｜29歲，共2萬5751人改名，占3.14%

第二名｜30歲，共2萬5734人改名，占3.14%

第三名｜31歲，共2萬5317人改名，占3.09%

第四名｜未滿1歲，共2萬4928人改名，占3.04%

第五名｜32歲，共2萬4924人改名，占3.04%

第六名｜28歲，共2萬4877人改名，占3.03%

第七名｜33歲，共2萬3936人改名，占2.92%

第八名｜27歲，共2萬3899人改名，占2.91%

第九名｜20歲，共2萬3647人改名，占2.88%

第十名｜34歲，共2萬2646人改名，占2.76%

▲歷年改名前10名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

從統計資料可見， 改名年齡多集中於27歲至34歲之間 ，內政部分析，這可能是因為國人從學校畢業後，進入職場或步入婚姻，希望透過改名來求得更好的運勢；另外，未滿1歲是唯一未成年即改名者，可能是因為父母第一次取名時有思慮不周之處，因而替孩子改名。

此外，若逐年來看，每年改名人數最多的年齡也不太一樣。

►99年：

第一名｜28歲，3959人

第二名｜27歲，3939人

第三名｜29歲，3876人

►100年：

第一名｜29歲，3919人

第二名｜28歲，3761人

第三名｜30歲，3633人

►101年：

第一名｜未滿1歲，3829人

第二名｜30歲，3810人

第三名｜29歲，3738人

►102年：

第一名｜30歲，3731人

第二名｜31歲，3725人

第三名｜29歲，3669人

►103年：

第一名｜31歲，3297人

第二名｜32歲，3232人

第三名｜30歲，3196人

►104年：

第一名｜32歲，3034人

第二名｜33歲，3021人

第三名｜20歲，3010人

►105年：

第一名｜20歲，2930人

第二名｜未滿1歲，2801人

第三名｜32歲，2758人

►106年：

第一名｜20歲，2787人

第二名｜33歲，2543人

第三名｜32歲，2487人

*上述比例均採四捨五入至小數點第二位

▲歷年改名第1名年齡趨勢圖。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

哪個星座最愛改名？

姑且不論每個月分的出生人數多寡，民國99年至106年共有82萬634人改名，以這8年的數據列出以下排名：

第一名｜天秤座，共7萬4086人，占9.03%

第二名｜天蠍座，共7萬3438人，占8.95%

第三名｜處女座，共7萬3272人，占8.93%

第四名｜獅子座，共7萬1147人，占8.67%

第五名｜射手座，共7萬83人，占8.54%

第六名｜巨蟹座，共6萬9352人，占8.45%

第七名｜摩羯座，共6萬6827人，占8.14%

第八名｜水瓶座，共6萬5231人，占7.95%

第九名｜雙子座，共6萬4537人，占7.86%

第十名｜牡羊座，共6萬4428人，占7.85%

第十一名｜雙魚座，共6萬4261人，占7.83%

第十二名｜金牛座，共6萬3972人，占7.80%

▲99年至106年12星座改名總人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

此外，若以逐年數據來看，每年的前三名、最後一名星座其實有些微變動。

►99年：

第一名｜天蠍座，1萬284人

第二名｜天秤座，1萬261人

第三名｜處女座，1萬171人

最後一名｜牡羊座，8826人

►100年：

第一名｜天秤座，9851人

第二名｜處女座，9799人

第三名｜天蠍座，9790人

最後一名｜金牛座，8481人

►101年：

第一名｜處女座，9838人

第二名｜天秤座，9793人

第三名｜天蠍座，9713人

最後一名｜金牛座，8401人

►102年：

第一名｜天蠍座，1萬103人

第二名｜處女座，1萬79人

第三名｜天秤座，9928人

最後一名｜雙魚座，8671人

►103年：

第一名｜天秤座，9068人

第二名｜天蠍座，8918人

第三名｜處女座，8830人

最後一名｜雙魚座，7761人

►104年：

第一名｜天秤座，8979人

第二名｜天蠍座，8740人

第三名｜處女座，8601人

最後一名｜金牛座，7541人

►105年：

第一名｜天秤座，8278人

第二名｜處女座，8213人

第三名｜天蠍座，8149人

最後一名｜金牛座，7125人

►106年：

第一名｜天秤座，7928人

並列第二｜天蠍座，7741人／處女座，7741人

最後一名｜雙魚座，6698人

▲歷年12星座改名人數。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

綜觀上表可見，雖然這8年的前三名有小變動，不過均是 處女座、天秤座、天蠍座 上榜，出生月分落在8月中至11月中；至於最後一名則多為 雙魚座、牡羊座和金牛座 ，出生月分落在3月中至5月中。

大家熟知的12星座被歸類在4大象限中，火象星座有牡羊、獅子、射手；風象星座有雙子、天秤、水瓶；土象星座有金牛、處女、摩羯；水象星座有巨蟹、天蠍、雙魚。雖然很多人都相信同象限星座的個性、特質會較為相近，不過就改名這部分來看，關聯性顯然較低，前三名各自屬在不同象限。

*上述比例均採四捨五入至小數點第二位

依姓名條例第9條第1項規定，符合6項原因的其中一項即可申請改名：

1.同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

2.與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

3.同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

4.與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

5.被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

6.字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

如果民眾依照上述6種原因的其中一項改名， 以3次為限 。不過要注意的是，未成年者必須於成年後才能進行第2次改名。

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