男童含淚罰抄名字4300劃　一姓父母爆笑：給孩子起名是技術活

▲童含淚罰抄名字4300劃，父母爆笑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

取名對於東方人來說是件非常慎重的事，如何將名字賦予特別的意義，以及寄託期望，都是一門學問。中國大陸一位姓「一」的父親，因為老來得子，故想為孩子的名字增添寓意，日後孩子卻因在學校調皮搗蛋，被罰寫100遍姓名，筆劃多到讓他崩潰。

根據《網易新聞》報導，大陸一對一姓夫妻，因長年勞碌工作，年過40都還未有孩子，兩人至醫院檢查無慮後，妻子身為高齡產婦雖有一定的風險，兩人最終安然產下一子。一先生非常高興，想為孩子賦予特別的意義，便用中國四靈之首、風水大王的「麒麟」為孩子命名，「我姓『一』，兒子就叫『一麒麟』好了」，麒麟是受天道恩澤的神獸，在古代象徵著祥瑞等崇高的敬意，妻子也認為這個名字非常不錯。

然而，孩子進入校園的成長路後，學習寫自己的名字，某日因在校調皮搗蛋，被老師懲罰抄寫名字100遍，「麒」的筆劃有19劃，而「麟」則有23劃，三個字加起來乘以100共有4300劃，孩子暗自流淚，噘起小嘴嚷嚷，「實在是太難了」。

一姓夫婦得知孩子的罰寫事件後，哭笑不得，當初想給孩子「特別」的名字，沒想到卻害到了他，「說真的沒想到將兒子給坑慘了，看來給孩子起名字是技術活，一定要慎重啊各位！」許多網友看了如此趣事後寫下，「被親爸坑慘了」、「該幫兒子抄抄吧」。

文末也有專家提醒一些取名的忌諱，像是避免使用粗俗低級、生僻詞等，不能過度使用寓意強烈的字詞，也非常忌諱與偉人同名，若是日後無法有一番成就，會被笑話，或是有貶低偉人之意。