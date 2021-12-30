公公幫孫取名「賈善、賈良」！媽媽一聽諧音爆氣...網教一招放大絕

▲幫小孩取名字是一門大學問。（圖／CFP）

實習記者廖翊慈／綜合報導

對父母來說，幫新生兒取名是一件非常慎重的事，除了要好聽、好寫，最好也不要有奇怪的字義或諧音。就有一位媽媽想為剛出生的雙胞胎兒子取名，但「熱心」的公公幫選定的名字，無論是用國語或台語念都有奇怪諧音，讓她非常不喜歡，也因此和老公及公公鬧不合。

該名媽媽在《匿名公社》以「我真的非！常！不！喜！歡！」為題發文，爆氣說她最近產下雙胞胎男寶寶，原想開心的為兒子們取名，「但現在我跟我老公卻為了誰要幫孩子取名字鬧不愉快。」她表示，公公突然拿出一張紙條放在她面前，「已經取好小孩名字」，只見上面寫「林賈善、林賈良」，讓她感到非常不尊重懷胎十個月的自己，老公甚至覺得應該要聽從公公的意思，令她極度不滿，為此和老公大吵一番，「而且重點是我非常不喜歡這兩個名字！！老公卻説好聽？」

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▲公公替孫取名「賈善、賈良」。（圖／翻攝自匿名公社）

許多網友唸過名字後，都發現諧音的確非常不好聽，「林賈善念十次...你吃屎」、「吃涼就算了...還吃屎....自己帶小孩報戶口就好了... 」、「取這名字以後會造成孩子的人際關係問題。林賈善⋯⋯哩呷賽⋯⋯後面的要不要取呷噴、呷洨⋯⋯」、「叫你公公別鬧了好嗎， 這種吃屎的名字讓你公公改成他自己的名字 讓別人叫看看」、「林賈善= 哩甲塞，跟你公公說！ 小孩會恨他的。」

原PO補充道，老公、小叔、小姑的名字當年都是公公自己看書取的，自己甚至找了孩子會被霸凌的新聞給老公及公公看，結果父子倆完全無動於衷，令她相當傻眼，「家裡是公公掌權，我快瘋掉了…」原PO沮喪表示，公公還告訴她唸「這個賈要唸賈(讀音同古)」，叫她不要想太多，「可是大家第一眼一定是唸賈(讀音同甲)啊」。

許多網友力挺媽媽，「現在的人當下不會想到古音吧」、「讀ㄐㄧㄚˇ還是ㄍㄨˇ 重點是不管讀什麼 都不好聽…… 含義也不好…」、「非常難聽，以後小孩一定會恨阿公和爸爸」、「妳要奮戰到底啊，為了孩子以後不被取笑」、「我想只能變黑媳吧，直接取你喜歡的名字，直接報戶口，反正他也不尊重你，你也不必尊重他，跟你吵就讓他變前夫前公公」。

也有網友建議，「分享三招，1.再花一次錢跟公公一起去重新算一次。2.將改名字的複雜流程跟老公說及浪費的時間跟困擾。3.告訴妳老公，以後小孩被同學笑，只能誠實跟小孩說，這是阿公跟爸爸取的。要改要等長大改，讓老公跟公公想清楚，可能被小孩討厭20年。」