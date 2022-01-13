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快訊／顏寬恒敗選隔天　發言人自爆：收到法院傳票

▲▼張禹宣收到法院傳票。（圖／Facebook／張禹宣 元禹宙）

▲張禹宣收到法院傳票。（圖／Facebook／張禹宣 元禹宙）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區補選，國民黨候選人顏寬恒敗選。身為顏寬恒發言人的張禹宣今（13日）透過其臉書粉專「張禹宣 元禹宙」貼出一張法院傳票，他表示「收到這張傳票看到寄出日期就笑了出來，1/10就在選舉隔天」他點名身為台中立委的立法院副院長蔡其昌，「蔡其昌你選前不敢面對，選後『特急件』秋後算帳啊？」

張禹宣表示，收到這張傳票看到寄出日期就笑了出來，1/10就在選舉隔天，不要讓檢察官這麼有壓力好嗎？連地址都寄錯嚇到前房東太太，有沒有這麼急？「我2個多月前提告周玉蔻的案子，都還沒看到個影。還是蔡副院長手腳比較俐落，長年在司法法制委員會也不是待假的。」

張禹宣諷刺，既然都要特急件了，怎麼不敢在選舉期間提出？還要躲到1/10？「問你的問題還是沒回答啊？蔡其昌，你2008年-2011年擔任建新獨董，建新2009年子公司就取得104號碼頭煤炭裝卸招標，有沒有這麼剛好？找來一個前立委馬上就有糖吃？為何不說清楚？」

張禹宣接著說，蔡其昌2012年選上立委不當獨董了，馬上在立法院反對增設105號碼頭，用碼頭太多的爛理由，凍結台中港務分公司近12億元預算，「奇怪了？同樣的生意104號碼頭你當獨董的時候就行?105號碼頭要做就不行?都是綠色港埠差在哪?還是要綠色控制的才叫綠色港埠?分一點給人家不要這麼小氣好嗎。」

張禹宣說，然後蔡其昌8、9、10屆拿了建新250萬元，還去關切跟建新高度利害衝突的105號碼頭案，「利益迴避在哪裡？然後你力阻不成的105號碼頭，建新後來還借名投標？真的拜託一下，你堂堂一個立法院副院長我一介平民，有點勇氣好好面對可以嗎？」

▼顏寬恒發言人張禹宣（左）。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼顏寬恒發言人張禹宣提告周玉蔻。（圖／記者鄧木卿攝）

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