不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

記者游瓊華／台中報導

中二補選已經結束，但外界連日來質疑，台中市政府賣社宅預定地給建商，以及捷運藍線站點設置地點改變被指疑似造福少數家族。對此台中市政府不忍了，今（12）日召開記者會反擊，強調103年前市長胡志強已將北屯太原段列為社宅預定地，此處屬區段徵收配餘地，前市長林佳龍隨後分割土地，105年早已賣出一半土地。

▲頻遭質疑賣地圖利建商，台中市府怒開記者會反擊「不容抹黑」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



都發局長黃文彬指出，市長盧秀燕上任後，重新檢討需求，考量當時北屯已有4處社宅規劃及興建中，決定易地西屯區興建國安段好宅，去年四月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。

▲頻遭質疑賣地圖利建商，台中市府怒開記者會反擊「不容抹黑、決不接受汙名化」。



新聞局長黃國瑋表示，市長盧秀燕先前競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後更將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，實已提前達標。

另外，關於捷運藍線站點設置地點改變被指疑似造福少數家族，交通局長葉昭甫指出，前市府設置B4站、靠近台灣大道鎮南路口，該區設於保護區內，人煙稀少幾乎沒有住戶，不便民眾使用；另外，召開公聽會有多數民代、民眾都要求，正英路為聯外道路，串聯三里總共2萬多人，且考量有市府停車場用地，有利於推動轉乘。

有關於沙鹿段路線優化，葉昭甫回應，捷運藍線綜合規劃相關站位增設、路線方案調整都是優化方案，其所需經費檢討需將物價基準年從104年調整至109年及參考現行實際營建材料成本、近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時未納入125億元用地費納入總經費，使捷運藍線綜合規劃經費由可行性研究981億元調整為1309億元。