舊金山建議「戴2層口罩」！防魔王Omicron　只要接觸過就算密接

▲舊金山官員建議民眾佩戴兩層口罩。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒新變異株Omicron肆虐全球，美國舊金山緊急宣布縮緊大型活動的人數定義，並更改口罩指南，建議民眾可以佩戴兩層口罩，也就是在醫用口罩外加一層布口罩。另外，只要曾經與確診者或是有症狀的人接觸過就會被歸列為密切接觸者。

加州當局修改防疫指南，從1月15日起，超過500人的室內集會與超過5000人的戶外活動，都會被定義為高風險活動，在此之前的高感染風險活動為室內1000人、戶外1萬人。舊金山當局為因應州政府的新防疫政策，宣布自2月1日起，任何在舊金山舉辦的大型活動或是體育賽事的標準將提高，其中年滿12歲的民眾必須出示完整施打疫苗至少2週以上的證明，16歲以上則必須提出活動前一週接種第3劑疫苗的證明。

不僅如此，3月1日起，在舊金山參加大型活動的民眾，只要年滿12歲，就必須出示施打3劑疫苗的證明。而5歲至12歲的民眾則是要提出疫苗接種證明或是活動2天前的陰性證明。另外，2歲至4歲的兒童要提出陰性檢測證明。

▲美國疫情再度升溫，舊金山要求參加活動者必須提供陰性證明或是完整接種疫苗的證明。（圖／路透）



負責活動的主辦方則必須要像舊金山市政府提交健康與安全計畫，所有符合接種資格的工作人員更必須提交接種3劑疫苗的證明。

舊金山進一步的加強版防疫指南中，建議民眾可以佩戴N95、KN95或是KF94等醫用口罩。甚至有市府官員建議民眾配戴兩層口罩，也就是說在醫用口罩外，再加上一層布口罩，藉此提升口罩與臉部的貼合度，以獲得「更好的保護力」。舊金山市衛生官員直言，由於Omicron的傳播力極高，光是戴布口罩是不夠的。

另一方面，舊金山也更改先前「24小時內與確診者在6英尺（約183公分）內，接觸超過15分鐘」的密切接觸定義，變成只要曾經與有症狀的人或是確診者接觸過，就都算是密切接觸。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》