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大陸新增本土「124+9」單日仍破百　天津疫情外溢遼寧、河南

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委13日通報，昨日新增本土病例124例，本土無症狀感染者9例，其中天津新增41例確診和5例無症狀。據悉，天津Omicron疫情已經波及遼寧大連、河南安陽兩地，目前正進行全員第二輪核酸檢測。大陸副總理孫春蘭坦言，Omicron傳播快、傳染強，防控已成考驗。

通報顯示，12日，新增確診病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安陽市43例、許昌市28例、鄭州市3例、信陽市1例、滑縣1例；天津41例，其中津南區40例、河西區1例；陝西6例，均在西安市；廣東1例，在深圳市）。無新增死亡病例。新增疑似病例9例，均為境外輸入病例（均在上海）。

境外輸入病例66例（上海31例，廣東17例，天津6例，福建5例，浙江4例，廣西2例，北京1例），含6例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江4例，廣東2例）。

截至1月12日24時，現有確診病例3460例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例96283例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例104379例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者1466364人，尚在醫學觀察的密切接觸者47490人。

另外，新增無症狀感染者31例，其中境外輸入22例，本土9例（天津5例，均在津南區；遼寧2例，均在大連市；廣東1例，在深圳市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例6例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察23例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者726例（境外輸入674例）。

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