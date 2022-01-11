美CDC擬建議戴N95防Omicron！家長瘋搶兒童口罩　市面約有60％假貨

▲美CDC擬建議「戴N95口罩」防Omicron。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

由於Omicron病毒傳染力極高，美國單日確診數不斷創新紀錄，因此美國疾病控制與預防中心（CDC）正考慮更新口罩指南，若民眾能夠堅持住不舒適感的話，會建議選擇高防護性的N95或KN95口罩。

根據《華盛頓郵報》報導，由於Omicron病毒傳染力極強，導致美國確診數和住院率不斷創新高，專家們也不斷敦促拜登政府，呼籲民眾佩戴保護性更好的口罩而非布口罩，同時宣導口罩的重要性。CDC匿名消息人士表示，目前正在積極考慮更新口罩佩戴建議，「如果民眾能堅持、忍受整天戴N95或KN95口罩的話，那麼就應該戴著。」

CDC在2020年發布口罩指導建議時，衛生官員並沒有敦促使用保護力更強的口罩，因為他們擔心衛生工作人員會因民眾搶購，導致難以買到口罩．而目前N95口罩已經沒有短缺問題。不過，CDC也警告，美國市面上有約60％的KN95口罩是假的，目前也有許多公益組織正在向需要的單位免費提供口罩。

CDC日前建議，所有兩歲以上學童在室內都要戴口罩，這也導致了防護力較高的KN95與KF94口罩搶購潮，但也有網友表示，許多網購的口罩都沒有安全標示與標準，他們根本不曉得購得口罩的真偽，而且口罩的價格也越來越高，兒童N95口罩平均一個價錢高達3美元，普通家庭根本無法負擔。

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