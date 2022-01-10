哪種口罩能防Omicron？　專家建議戴N95「3層外科口罩不夠」

▲許多專家認為，戴N95口罩是較好的選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

Omicron變種病毒強襲世界各國，讓各地疫情接連反彈暴增。加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）上月就曾警告，若不減少人群接觸，醫療體系將不堪負荷，如今是時候捨棄無法抵禦Omicron的布口罩，即便是3層外科手術口罩恐怕也不夠，N95口罩是較為合適的選項。

加拿大廣播公司（CBC）上月引述譚詠詩說法指出，即便Omicron相較於其他變種病毒較為溫和，但它的傳染力極強，即便只有一小部分的人住院，也將會造成醫療體系不堪重負。

「如今是時候捨棄布口罩，因為這無法保護大家免受Omicron侵害」，譚詠詩說明，醫療口罩更能過濾病毒，但面對Omicron來襲，即便是3層外科手術口罩恐怕也不夠，而N95口罩更能貼合臉部，因此更加合適。

加拿大通訊社報導，其實不只譚詠詩，目前有越來越多專家提倡戴N95口罩。安大略省科學諮詢委員會朱尼（Peter Juni）上月也說，單層的布口罩可能不足以抵禦Omicron，單層口罩的過濾能力絕對比較小，而N95口罩則是較好的選項。多倫多流行病學家福尼斯（Colin Furness）也說，公衛機構需要強烈鼓勵大眾在室內公共場所戴上N95。

另外，喬治華盛頓大學急診醫師和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）也抱持類似觀點，「面對透過空氣傳播的傳染性變種病毒，應該至少要戴上3層外科口罩，這是最低限度，但這種口罩可能不太貼合臉部，可以在外面加戴一個布口罩來補強……但真的應該要使用N95或KN95口罩。」

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