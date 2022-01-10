　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哪種口罩能防Omicron？　專家建議戴N95「3層外科口罩不夠」

▲▼ N95口罩,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多專家認為，戴N95口罩是較好的選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

Omicron變種病毒強襲世界各國，讓各地疫情接連反彈暴增。加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）上月就曾警告，若不減少人群接觸，醫療體系將不堪負荷，如今是時候捨棄無法抵禦Omicron的布口罩，即便是3層外科手術口罩恐怕也不夠，N95口罩是較為合適的選項。

加拿大廣播公司（CBC）上月引述譚詠詩說法指出，即便Omicron相較於其他變種病毒較為溫和，但它的傳染力極強，即便只有一小部分的人住院，也將會造成醫療體系不堪重負。

「如今是時候捨棄布口罩，因為這無法保護大家免受Omicron侵害」，譚詠詩說明，醫療口罩更能過濾病毒，但面對Omicron來襲，即便是3層外科手術口罩恐怕也不夠，而N95口罩更能貼合臉部，因此更加合適。

加拿大通訊社報導，其實不只譚詠詩，目前有越來越多專家提倡戴N95口罩。安大略省科學諮詢委員會朱尼（Peter Juni）上月也說，單層的布口罩可能不足以抵禦Omicron，單層口罩的過濾能力絕對比較小，而N95口罩則是較好的選項。多倫多流行病學家福尼斯（Colin Furness）也說，公衛機構需要強烈鼓勵大眾在室內公共場所戴上N95。

另外，喬治華盛頓大學急診醫師和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）也抱持類似觀點，「面對透過空氣傳播的傳染性變種病毒，應該至少要戴上3層外科口罩，這是最低限度，但這種口罩可能不太貼合臉部，可以在外面加戴一個布口罩來補強……但真的應該要使用N95或KN95口罩。」

►美國累計確診「衝破6000萬」！聖誕節恐怖暴增　30天內千萬人染疫
►日經新冠復甦指數「台灣全球第3」　亞太國家蟬聯排名第一
►沖繩7成醫院「全面停收急診」！Omicron大爆發　連3日破1000例

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
郭董發錢了！　「限量發財金」答對生肖可抽
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哪種口罩能防Omicron？　專家建議戴N95「3層外科口罩不夠」

恐怖男和女友一起綁架妻子　「拖車性虐6天」球棒狂捅再斷她手指

老公婚禮前夕「狠殺未婚妻」　她見警上門才知被綠！崩潰斷23年婚

沖繩7成醫院「全面停收急診」！Omicron大爆發　連3日破1000例

滑雪場高壓水柱狂衝！她搭纜車連人帶椅被噴飛　7°C寒冬濕身重摔

大缺工！英官員：確診隔離期應「縮至5天」　向世界示範擺脫大流行

懸崖崩塌巨石砸向觀光客　女目睹墜落瞬間...多人死在她眼前！

變態警衛「拿備份鑰匙」偷闖獨居正妹家　開門見有男人秒落跑

空姐飛LA跑趴　「豪宅狂歡」竟遭下藥性侵！返程班機崩潰爆哭

踢到一半心臟病發！32歲球星倒地抽搐畫面曝光　比賽急喊卡

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

哪種口罩能防Omicron？　專家建議戴N95「3層外科口罩不夠」

恐怖男和女友一起綁架妻子　「拖車性虐6天」球棒狂捅再斷她手指

老公婚禮前夕「狠殺未婚妻」　她見警上門才知被綠！崩潰斷23年婚

沖繩7成醫院「全面停收急診」！Omicron大爆發　連3日破1000例

滑雪場高壓水柱狂衝！她搭纜車連人帶椅被噴飛　7°C寒冬濕身重摔

大缺工！英官員：確診隔離期應「縮至5天」　向世界示範擺脫大流行

懸崖崩塌巨石砸向觀光客　女目睹墜落瞬間...多人死在她眼前！

變態警衛「拿備份鑰匙」偷闖獨居正妹家　開門見有男人秒落跑

空姐飛LA跑趴　「豪宅狂歡」竟遭下藥性侵！返程班機崩潰爆哭

踢到一半心臟病發！32歲球星倒地抽搐畫面曝光　比賽急喊卡

前十字韌帶損傷不會癒合　醫師：成功手術+復健才是痊癒關鍵

奉子成婚5年！妻子懷二胎要離婚　他崩潰發現「2孩都不是他親生」

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

國際熱門新聞

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

嫩妹誘惑！他赴約遭捅9刀　追砍片曝

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

中國外長王毅來訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間

Omicron合體Delta！　賽普勒斯驚現25新病例

澳政府：沒保證喬科維奇可入境

寶成越南廠罷工爭年終　台商圈嘆疫情下經營不易

紐約19樓公寓惡火！　至少19死63傷

女目睹懸岩崩塌　多人死在眼前

踢到一半心臟病發　球星倒地抽搐畫面曝光

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

伊朗制裁51名美國人　白宮警告別輕舉妄動

19歲小女友殘忍砍殺25歲同居男！

空姐LA豪宅狂歡遭下藥性侵　崩潰哭

更多熱門

相關新聞

恐怖男和女友綁架妻子　性虐6天斷指

恐怖男和女友綁架妻子　性虐6天斷指

美國紐約州31歲男子威爾森(Justin Wilson)先前和妻子分居，跨年時卻帶著35歲女友妮可(Nicole Elmore)闖入妻子家中，持槍把人挾持到拖車上殘忍施虐6天，期間受害者拒絕口交要求，就被凶嫌割掉右手小拇指再火燒。

老公殺了未婚妻　她見警才知被綠

老公殺了未婚妻　她見警才知被綠

滑雪場高壓水柱噴飛纜車！她濕身被彈出重摔

滑雪場高壓水柱噴飛纜車！她濕身被彈出重摔

空姐LA豪宅狂歡遭下藥性侵　崩潰哭

空姐LA豪宅狂歡遭下藥性侵　崩潰哭

美國累計確診數衝破6000萬！　30天增千萬人染疫

美國累計確診數衝破6000萬！　30天增千萬人染疫

關鍵字：

N95口罩Theresa Tam北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面