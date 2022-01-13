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口罩這樣戴「效果和N95一樣好」！醫推3招擋Omicron：還更耐戴

▲▼ N95口罩,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國專家認為，佩戴N95口罩才能抗Omicron。（圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

高傳播力的Omicron已使多國淪陷，在台灣本土個案身上也現蹤，美國專家呼籲，一個外科口罩已擋不住它的傳染，建議戴上N95口罩才有效。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，大家都戴數量會不夠，應留給專業及高風險人戴。胸腔暨重症專科醫師黃軒認為，「只要加上幾個技巧配合，不一定要用到N95！」

陳時中昨（12）日表示，N95口罩確實有較好的密合度或阻隔力。不過他也比喻，曾有人開玩笑戴塑膠袋好像更好、更完全阻隔，「但不是只有封閉性是絕對，還要考慮能不能戴得住。」

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他直言，日常生活有沒有辦法戴是考量的點，手上雖有1000多萬個N95，但大家都來戴會不夠，強調日常生活不需要這樣戴。「特殊情況也許需要，但平常時候留給專業人以及需要觸碰高風險場域的人來戴，會比較實際一點。」

黃軒醫師則強調，在Omicron肆虐下，要好好戴上目前手中的口罩，只要加上幾個技巧，不一定要戴到N95，強調將其保留給防疫及醫護人員。可靠著「戴兩層不同種類口罩」阻止病毒傳播，內層醫療口罩、外層布口罩，主要目的為改善密合度，確認在做任何動作時，口罩可緊貼著臉，不僅能阻擋和N95一樣多的病毒，且更耐戴，「但戴錯順序，無效！」

▲陳珮騏教鳥嘴口罩戴法。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

▲女星陳珮騏先前教鳥嘴口罩戴法（口罩雙側打結），深受醫師好評。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

黃軒接著說，美國CDC所發布的指引指出，不一定只能戴兩層口罩增加密合度，也可在「口罩兩側旁打結」，以最大程度減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。根據實驗，若倆人都單戴一層醫療口罩且雙邊打結，可有效降低95.9%氣溶膠傳染。若兩人都沒在口罩兩側打結，只有效降低84.3%氣溶膠傳播。

此外，還有口罩固定器，黃軒說，裝置口罩固定器（Mask Fitter）於口罩上，可有效降低≥90%傳染性氣溶膠。然而美國CDC並不建議兩層都戴同種類的口罩，如醫療口罩＋醫療口罩、N95＋N95。

黃軒指出，戴多層口罩要留意身體不適，尤其是免疫低下、重病者，一層醫療口罩加上一層布口罩，防禦力確實會增加，只是兩層口罩容易悶熱，裡面醫療口罩若潮濕，加上未即時更換恐影響防病毒效果，免疫低下及重病者，甚至還會滋生更多細菌感染。

黃軒也點名心肺患者，戴多層口罩，對於心臟衰竭病者、慢性肺病者恐會影響呼吸，因為兩層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而更糟。他再三強調，戴多層口罩可有效減緩病毒傳播，戴上兩層不同種類的口罩，可阻擋和N95口罩一樣多的病毒，且比它更耐戴，重點在於「口罩的密合度＋一直戴得住」。Omicron來勢洶洶，請把口罩戴好、戴滿、戴緊。

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