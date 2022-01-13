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青銀世代共融！集保結算所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果

▲集保結算所舉辦「舊是好玩嘉年華」，藉由創造青銀互動與交流的機會，讓全民一起學習安老。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

啦啦隊女孩熱舞開場，展現動感活力，為活動揭開序幕；「好好退休準備平台」代言人國民姑丈羅時豐也現身站台，還試戴「彭祖體驗」的眼鏡，親自感受年過80的老化視界。這是集保結算所配合「好好退休準備平台」，推動「好好變老公益捐贈」計畫，舉辦的「舊是好玩嘉年華」，希望藉由創造青銀互動的機會，讓全民一起學習安老。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲啦啦隊女孩帶來懷舊勁歌熱舞。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

「高齡化已經是一個全球趨勢，社會人口結構老年人的比例永遠會大過年輕人。」金管會主委黃天牧指出，面對現今「生」不如「死」的情況，如何好好變老？提前準備退休銀彈是關鍵！不能等到60歲才計劃，而是「越早開始越好」，因為越早準備成本越低、越划算，「『舊是好玩嘉年華會』，就是喚起大家重視這個議題，從現在開始就做好未來高齡生活的經濟規劃」。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「好好退休準備平台」代言人羅時豐試戴「彭祖體驗」眼鏡。

集保結算所董事長林修銘表示，「好好變老公益捐贈」計畫，從去年開始捐款約1,200萬給老五老基金會、門諾基金會、弘道老人基金會，提供經費上的補助，也透過衛福部社會及家庭署捐獻近2,600萬，給全台78個社區照顧關懷據點，挹注資源營造敬老、親老的高齡友善環境，並藉由做公益，增加青壯年與老年人間的互動交流，以達到青銀世代共好的目標。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

▲好好變老公益計畫，捐款約1,200萬給老五老基金會、門諾基金會、弘道老人基金會。

「舊是好玩嘉年華會」的重頭戲則是「世代穿搭決戰華山」穿搭走秀比賽，邀請民眾穿上阿公阿嬤爸爸媽媽的復古時尚單品，用經典贏得大獎，吸引許多年輕人報名參加，「這是跟長輩一起討論出來的穿搭，經過這個活動也增進我們跟長輩間的感情」、「這是阿嬤衣櫥找出來的，就阿嬤以前也還滿時髦的」，能夠站上伸展台，讓舊時代記憶，在新時代對決，參賽者們紛紛直呼有趣。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「世代穿搭決戰華山」穿搭走秀比賽，邀請民眾穿上復古時尚單品。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

現場更有許多懷舊攤位，帶領民眾進入時光隧道，挑戰完成還能參加抽獎；此外，「好好變老公益捐贈」計畫受贈社福團體，也在現場展示年度成果，並招募志工夥伴，希望能號召更多人加入公益行列，為營造友善安全的銀髮服務環境，盡一份心力。

▲青銀世代共融！集保所「舊是好玩嘉年華」 展現好好變老公益成果。（圖／記者謝盛帆攝）

▲好好變老公益計畫受贈社福團體展示年度成果，並招募志工夥伴。

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