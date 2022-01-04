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前職棒球星公益直播大歪樓　當兵那些年！水哥曝贏球秘辛：不敢跳

記者吳奕靖／高雄報導

到底男人多愛聊當兵？知名直播主莊三瘋跨年後首次播直播，找來職棒界的三名元老級球員，分別是盜帥林易增、勝投王郭進興以及快腿耿建輝，結果才沒聊幾句要做公益，但最後卻又談到當兵的事，原來這三名球員都是擔任傘兵，而且郭進興還大抖秘辛，為何當兵期間都能在中正盃拿下勝利，因為總教練說打輸就歸建，怕跳傘的他們當然是賣力打球。

▲直播主莊三瘋找來三名元老球星，分別是林易增、郭進興以及耿建輝，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主莊三瘋找三名元老球星，左二起林易增、耿建輝以及郭進興，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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知名直播主莊三瘋3日晚間找來職棒三名元老級球員，分別是盜帥林易增、勝投王郭進興以及快腿耿建輝，2022年的第一次首播，並不是要賣東西，而是要大家一起來做公益，三位球員捐助簽名球，讓線上的網友來購買，再把所得的經費捐給基層棒球，莊三瘋也夠豪氣，當場就捐了10萬塊，而在4日的時候，高雄鼓山國小棒球隊也受到郭進興幫助，收到新年大禮，就是新球具、衣服等。

▲直播主莊三瘋找來三名元老球星，分別是林易增、郭進興以及耿建輝，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲郭進興捐球具給鼓山國小棒球隊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主莊三瘋找來三名元老球星，分別是林易增、郭進興以及耿建輝，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主莊三瘋找來三名元老球星，進行公益直播拍賣募款，幫助基層棒球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，男人湊在一起聊天，還真的似乎應驗一句「就是愛聊當兵」的事，林易增、郭進興以及耿建輝三個人都是屬於傘兵，因為國軍棒球隊是編制在傘兵師，也就是空特部當中，結果每次打中正盃的時候，要拼國手的時候，郭進興就透露秘辛「上校就來講話了，你們這次沒有打冠軍的話，就全部歸建」，耿建輝補充一句「就是跳傘」。

郭進興也說「跳傘就整個要閃尿了」，結果每年都是中正盃冠軍，莊三瘋補充：「你看吧！越有壓力，就越進步，所以不要怕社會上給我們的壓力，只有壓力才能促使每個人都成功」，講完莊三瘋也不忘問了一句「到底你們三個有沒有跳過傘」？現場只有耿建輝說有！

▲直播主莊三瘋找來三名元老球星，分別是林易增、郭進興以及耿建輝，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主莊三瘋找三名元老球星，分別是林易增、郭進興以及耿建輝，結果變成「聊當兵」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

耿建輝一臉驕傲的說，「我還跳5次」，原來他沒有入選比賽，另外兩個人也吐槽說：「我們都拿冠軍，所以不用」，原本以為話題要到這邊打著，但似乎這些人沒打算提，郭進興還加碼自己抽籤，抽到陸軍很開心，竟然還抽到三年，最後同梯一起進去了，看著人家當兩年退伍的，自己還得要再當一年，真的心情很鬱卒。

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