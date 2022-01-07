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郭昭巖攜扶輪社寒冬送暖　1／8起分四場發放愛心待餐劵助弱勢

▲▼台北市議員郭昭巖挺醫護,國際扶輪社3481地區響應號召社友供餐捐酒精,首站來到北市聯醫和平院區 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員郭昭巖與國際扶輪社3481地區社友持續做公益。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

由郭昭巖議員創立並擔任理事長的「台北市朝陽社會關懷協會」，攜手國際扶輪3481地區的台北艋舺扶輪社等10幾個扶輪社、采聲科技股份有限公司、金毓通股份有限公司、台北市土木技師公會、台灣省城煌廟、曹金玲老師等熱心企業和善心人士募集物資，包括年菜、蠶絲被、保溫瓶和羽絨衣和食品生活用品等，在社會局與兩區公所等民政體系協助下辦理寒冬送暖活動。

郭昭巖議員指出，2019年疫情爆發後，很多家庭的經濟狀況雪上加霜。北市府社會局為協助失業、部分工時或遭無薪休假致收入減少生活困頓家庭，110年度1至8月急難救助金核准件數為33,082件，共1億7,362萬56元。核准金額是前年的約14倍，新貧族增加百廢待舉。尤其萬華弱勢家庭本為全市之冠，在疫情重創下，諸多店家頻臨倒閉甚至暫時關門、經濟蕭條。

國際扶輪3481地區社區關懷活動一直是服務主軸，前年更為萬華和中正兩區募集物資高達2700份，由台北市朝陽社會關懷協會負責執行。去年北市府社會局、台北市朝陽社會關懷協會、南門市場及熱心人士等，推動以「愛心餐劵」和「圖書禮劵」關心弱勢族群也提振地方經濟，獲得弱勢家庭熱烈廻響，小朋友們的道謝信件更讓郭議員數度紅了眼眶，社會局亦期望民間力量持續投入。

台北市朝陽社會關懷協會與國際扶輪3481地區，邀請中正萬華兩區在地店家作為愛心待餐劵的友善店家，讓弱勢居民持劵至合作的友善店家換餐點或年菜，一方面關照弱勢家庭，二方面同時振興地方經濟。四場「愛在扶輪，迎向朝陽」待餐券發放活動將於1/8、1/12、1/15、1/19在中正萬華區舉辦。

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