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新北仲介公會籲捐熱血　東森房屋積極響應

▲▼新北仲介公會,東森房屋,捐血,公益。（圖／東森房屋提供）

▲新北市不動產仲介經紀商業同業公會發動首次「熱血新北房仲公益日」捐血活動。

圖、文／東森房屋提供

新北市不動產仲介經紀商業同業公會發動首次「熱血新北房仲公益日」捐血活動，希望透過全市房仲產業力量來關懷社會，東森房屋積極響應參與贊助，新北仲介公會理事長暨東森房屋新莊副都心店店東林平川表示，台灣醫療使用血液存量過年前是血荒乾涸期，因此新北仲介公會規劃新北市9個站點，號召大家捐熱血，希望結合全市房仲產業力量，來為社會盡一份心力。

▲▼新北仲介公會,東森房屋,捐血,公益。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋積極響應參與贊助活動！

林平川進一步表示，新北市房仲公會除每年配合與中華民國不動產仲介全國聯合會，年年都於下半年度820舉辦全國捐血活動外，本次特安排上半年度，就是希望藉由房仲團隊力量，為解決血荒乾涸期，邀約過往的民眾加入捐血行列，也感謝房仲業人員放下工作來服務捐血朋友，並利用跑客戶空檔動員全家人挽袖捐熱血， 真正感受到在地房仲人員的專業與熱情活力；畢竟房仲人員對各自負責的社區經營與投入，最有機會也應該要運用號召力請大家一起響應。

▲▼新北仲介公會,東森房屋,捐血,公益。（圖／東森房屋提供）

▲新北仲介公會理事長暨東森房屋新莊副都心店店東林平川率先捐出熱血。

林平川說，活動從上午於全新北開始起跑，房仲人員拿著「就缺您捐血」舉牌深入社區巷弄、市場，熱情邀約過往民眾且親切服務社區里民，利用跑客戶空檔也於現場排隊挽袖捐出熱血，場面非常熱烈且溫馨，非常期待各區捐血袋數統計非常樂觀亮眼，希望為血庫注入房仲業滿滿的愛與關懷。

▲▼新北仲介公會,東森房屋,捐血,公益。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋營業處協理洪鈞昊挽袖捐熱血響應活動。

東森房屋營業處協理洪鈞昊也挽袖捐熱血響應，他表示每年東森房屋都積極參與房仲820公益捐血活動，這次的「熱血新北房仲公益日」，東森房屋一定也要熱血支持，我們動員東森房屋業務員們都參與捐血，也號召家屬跟當地民眾一起加入，希望可以用實際行動回饋社會，為公益熱血傳愛。」

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