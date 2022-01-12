吃碗粿竟藏「生鏽大鐵釘」　照片嚇壞網：吞下去就要見祖先了

▲吃碗粿內藏生鏽大鐵釘，他驚恐：「吃到差點升天」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

網路上經常能看見，有人抱怨餐點吃到異物，像是小強、鐵刷絲、頭髮等小東西，而有一名網友在臉書表示，他日前在台中某市場便當店購買餐盒，不料竟然吃到一根鐵釘，讓他驚恐說「吃到差點升天」。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出，他在餐盒吃到鐵釘的照片，可以看見撕開的碗粿中藏著一個生鏽、彎曲的鐵釘，還好他沒有直接夾起來吃，萬一把鐵釘放入嘴內，甚至直接吞下肚，後果恐怕不堪設想。

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▲網友認為，食物中出現鐵釘真的太誇張了。（圖／翻攝自爆料公社）

其他網友看了，「這個在國外，老闆一定完蛋，店也肯定要關，台灣就是凡事太縱容」、「這樣的品管，不能道歉了事」、「是補充天然鐵質嗎」、「食安問題只是喊好玩的嗎」、「從此改名成往生便當，吃完直接往生」。

也有人認為，「做生意難免有錯，可以跟店家說這樣公審太不厚道」、「可以先跟店家說吧，直接公審不太妥」，但也有人認為「有些錯是不能犯的錯。如果沒有這觀念，真不該做生意」、「蟲可能還可以原諒，鐵釘太誇張了吧」。

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