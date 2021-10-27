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14歲男腹痛取出16根牙刷+鐵釘　爸媽以為中邪：幫他改掉吃土習慣

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名14歲少年近來因為腹部劇痛送醫，檢查發現肚中竟然藏有多樣異物，最後動手術取出16支牙刷和1根7.6公分長鐵釘，更令人意外的是，其實爸媽一直知情，甚至還鼓勵他吞下這些東西「驅邪」。

有異食癖的14歲少年德維(Harish Devi)近來被人發現，腹中竟然吞下16支牙刷和鐵釘。家人表示，德維原本有喜歡吃土的習慣，家人以為他被魔鬼附身帶去給巫師看病，沒想到巫師竟然建議他改吞牙刷，說這樣可以治好他愛吃土的問題。

德維改吞牙刷後，後來甚至吞下長鐵釘，結果把自己身體搞壞，緊急前往巴巴拉加夫達斯醫學院(Baba Raghav Das Medical College)附設醫院看診，醫生看到X光片也被嚇了一跳，幸好手術結果十分順利，預計很快就能康復出院。

▼男為了改掉吃土習慣，竟然狂吞牙刷。（圖／示意圖／達志影像）

刷牙,牙膏,牙刷（圖／達志／示意圖）

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