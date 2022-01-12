　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

@bigjettyfunny At least there hot and crispy #food #mcdonalds #bigjettyfunny #StepandFlex ♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac

記者吳美依／綜合報導

美國麥當勞員工狄倫（Dylan）表示，有時店裡忙得不可開交，卻有顧客要求「現炸雞塊」，此時，員工們就會把已裝盒的雞塊重新倒入鍋裡，在滾燙熱油中加溫幾秒後，再撈起來重新出餐，「又燙又脆，就像剛起鍋的一樣好吃。」他把這個秘密拍成影片上傳TikTok，意外引爆熱議。

狄倫疑似因為這部影片慘遭開除，卻自認「說出秘密」才丟了工作。他還加碼爆料，自己多次為了製作耗時費工的「客製化訂單」而被催促加快動作，但解釋原因後，竟被要求直接把已裝盒的餐點重新加熱。

儘管如此，大多數網友卻認為，只要食物熱騰騰又好吃，就沒什麼好抱怨的，「老實說，我沒意見欸。對我來說，速食只要還會燙就算新鮮，我只是不想吃到冷掉的食物。」、「老兄，只要它們不要冷掉還硬得像石頭，我都不在乎。」

▲▼美國麥當勞員工狄倫（Dylan）透露，顧客要求「現炸雞塊」的話會怎麼做。（圖／翻攝TikTok@bigjettyfunny）

▲美國麥當勞員工狄倫（Dylan）透露，顧客要求「現炸雞塊」的話會怎麼做。（圖／翻攝TikTok@bigjettyfunny）

一名網友自稱在餐飲業工作，他坦言，「我還以為留言區會罵翻，現在知道有些人根本不在乎，真的蠻酷的。」也有人分享自己的獨門料理秘訣，「麥克雞塊冷掉後，丟進氣炸鍋用375°F（約190°C）加熱4分鐘，比現炸的還好吃！」

《每日星報》指出，麥當勞雞塊在中央廚房製作完畢後，以冷凍形式送往各分店，經油炸烹調後，才會出餐給顧客享用。此前，也有外國網友指出，麥克雞塊實際上有4種形狀，而且這些設計別具巧思，也引發廣大迴響。

麥克雞塊有「4種形狀」　暗藏巧思曝光！網驚呆：從來沒發現

顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工爆氣「丟熱油回鍋5秒」嗆：奧客

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 
ET快訊
「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈
手機掉價最兇Top15曝光！　第一名下降超過萬元
9縣市「入夜不到10°C」！　最凍時段曝
蕾神再槌「備案不報案」　律師建議王力宏出這招
金控股「這5家」拿下2021人氣王　股民暴增破10萬
晚取貨遭賣家報警！人妻被「FB刑事警察」關切嚇到　網一看抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

F-16V戰機上線2個月失聯！台灣空軍大受打擊　美媒嘆：真不是時候

「冰火地球」南北差85度！美國零下40度極凍　阿根廷高溫飆破45度

南韓新冠口服藥明到貨！「優先服藥對象」名單曝　無須付任何費用

針頭恐懼不敢打疫苗　二寶爸染疫重症慘死...妻心碎：再怕也要打

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

F-16V戰機上線2個月失聯！台灣空軍大受打擊　美媒嘆：真不是時候

「冰火地球」南北差85度！美國零下40度極凍　阿根廷高溫飆破45度

南韓新冠口服藥明到貨！「優先服藥對象」名單曝　無須付任何費用

針頭恐懼不敢打疫苗　二寶爸染疫重症慘死...妻心碎：再怕也要打

弟帶女友見家人　她一看嚇傻「國中霸凌我」：耍流氓到處和人上床

勞保精算報告何時出爐？　勞長許銘春避而不談

強化林子豪三壘守備　統一獅擬定春訓計畫

「雜貨店貓」愛闖冰箱吹冷氣！客人嚇到　店家無奈貼字條

劉冠廷吻戲不報備！　女友孫可芳演「檳榔西施」穿很少：我才不說勒

麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG

找賴薇如分析茶婊…戰火炸開！　熊熊尷尬回應「在聊誰」：怕被告

《單身》癡情男文世勳6句話逆轉勝：最幸福的一刻是我選擇了你

周曉涵痛哭失戀好友卻趁亂告白　她怒對方「踩雷」直接打槍

韓國瑜「路是對的」有玄機　綠委：等他再說「Yes I do」了！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

別輕忽Omicron！　隱藏三大風險曝

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

性愛馬拉松！他高潮瞬間GG斷了狂噴血

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

想變更強壯　阿公一年狂打12劑疫苗

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

兩包機近300人確診　竟是機場檢測出包

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

學者：美式民主到2025年可能崩潰

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

更多熱門

相關新聞

肚臍環戴8年　女崩潰發現腹部被刺穿

肚臍環戴8年　女崩潰發現腹部被刺穿

英國22歲女子凱利(Faith Kelly)近來意外發現，8年前的肚臍環居然打錯地方，不是穿在肚臍而是直接刺穿肚子，讓她氣得把故事分享在網路上，引來上萬網友驚呼，「太可怕了」、「這是恐怖故事吧」。

F-16V戰機上線2個月失聯！美媒：真不是時候

F-16V戰機上線2個月失聯！美媒：真不是時候

冰火地球！北美零下40度　南美破45度

冰火地球！北美零下40度　南美破45度

每週必吃一個大麥克！106歲阿嬤長壽秘訣曝

每週必吃一個大麥克！106歲阿嬤長壽秘訣曝

女馬桶上產子　徒手拔出體內胎盤

女馬桶上產子　徒手拔出體內胎盤

關鍵字：

北美要聞麥當勞麥克雞塊TikTok

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面