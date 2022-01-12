顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

記者吳美依／綜合報導

美國麥當勞員工狄倫（Dylan）表示，有時店裡忙得不可開交，卻有顧客要求「現炸雞塊」，此時，員工們就會把已裝盒的雞塊重新倒入鍋裡，在滾燙熱油中加溫幾秒後，再撈起來重新出餐，「又燙又脆，就像剛起鍋的一樣好吃。」他把這個秘密拍成影片上傳TikTok，意外引爆熱議。

狄倫疑似因為這部影片慘遭開除，卻自認「說出秘密」才丟了工作。他還加碼爆料，自己多次為了製作耗時費工的「客製化訂單」而被催促加快動作，但解釋原因後，竟被要求直接把已裝盒的餐點重新加熱。

儘管如此，大多數網友卻認為，只要食物熱騰騰又好吃，就沒什麼好抱怨的，「老實說，我沒意見欸。對我來說，速食只要還會燙就算新鮮，我只是不想吃到冷掉的食物。」、「老兄，只要它們不要冷掉還硬得像石頭，我都不在乎。」

▲美國麥當勞員工狄倫（Dylan）透露，顧客要求「現炸雞塊」的話會怎麼做。（圖／翻攝TikTok@bigjettyfunny）

一名網友自稱在餐飲業工作，他坦言，「我還以為留言區會罵翻，現在知道有些人根本不在乎，真的蠻酷的。」也有人分享自己的獨門料理秘訣，「麥克雞塊冷掉後，丟進氣炸鍋用375°F（約190°C）加熱4分鐘，比現炸的還好吃！」

《每日星報》指出，麥當勞雞塊在中央廚房製作完畢後，以冷凍形式送往各分店，經油炸烹調後，才會出餐給顧客享用。此前，也有外國網友指出，麥克雞塊實際上有4種形狀，而且這些設計別具巧思，也引發廣大迴響。

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