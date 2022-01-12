拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

▲女意外發現肚臍環打錯地方。（圖／翻攝自TikTok／faithlouisak）

記者李振慧／綜合報導

英國22歲女子凱利(Faith Kelly)近來意外發現，8年前的肚臍環居然打錯地方，不是穿在肚臍而是直接刺穿肚子，讓她氣得把故事分享在網路上，引來上萬網友驚呼，「太可怕了」、「這是恐怖故事吧」。

來自埃塞克斯郡的凱利在TikTok拍攝影片表示，她8年前打了肚臍環，近來拆下原本的臍環想要換成新樣式時，意外發現自己肚子被打了一個洞，「我剛剛注意到，我的肚子真的被穿了一個洞，臍環竟然沒有打在肚臍上，而是刺在肚子上，搞什麼啊」。

凱利並在影片中提醒觀眾「快去檢查你的臍環」，獲得18多萬人次點閱，許多網友驚嚇表示，「什麼，我沒聽錯吧」、「新的恐懼成就解鎖了」，還有穿環經驗豐富的網友表示，「通常要有足夠的皮膚面積才能穿環，他們應該先用手指確認，而不是直接刺穿你的肚子」。