每週必吃一個大麥克！106歲阿嬤長壽秘訣曝光　活過百歲還超健康

▲106歲的長壽阿嬤透露，每週吃一個麥當勞的大麥克漢堡是她的長壽秘訣。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國106歲阿嬤內德（Dorothy Nedd）最近揭曉她的長壽秘訣，原來她每週都會定期吃一個麥當勞的大麥克漢堡，並且健康地活到106歲，讓許多人驚訝不已。

綜合外媒報導，7日剛過完106歲生日的內德阿嬤，一直獨居在美國賓州的南費城，而且她的身體至今還十分健康。她最近在接受福斯新聞的訪問時透露，她有2個長壽秘訣，其一是擁有堅定的信仰，長期一直熱誠地侍奉主，其二就是對麥當勞大麥克漢堡的熱愛。

內德表示，基督教和麥當勞長期以來一直都是她生活的支柱，所以她每週都會在做完禮拜後，帶著孫子孫女一起到麥當勞享用大麥克漢堡。

孫女祖萊瑪（Zulema）告訴記者，「我小的時候經常會跟奶奶一起去教堂，每次做完禮拜，我們就會一起去麥當勞吃大麥克。奶奶真的超愛吃大麥克，她自己就能吃掉一整個超大的大麥克，真的很厲害。」

兒孫滿堂的內德共有9個曾孫和1個玄孫，不過她在過去的幾年一直無法見到他們。祖萊瑪指出，「在疫情爆發前，我們全家每週五都會過來和奶奶一起住，不過我們現在只能以視訊聯絡。我們都很想她，但誰都不願意將病毒傳染給她。」

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