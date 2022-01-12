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「冰火地球」南北差85度！美國零下40度極凍　阿根廷高溫飆破45度

▲▼北美出現攝氏零下40度低溫。（圖／路透）

▲北美出現攝氏零下40度低溫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北美洲受到北極冷空氣影響，從美國的蒙大拿州、緬因州到加拿大的魁北克省與安大略省，都發出冬季寒冷警報，預估最低體感溫度可能到攝氏零下40度。與此同時，季節相反的南半球正遭受酷熱襲擊，阿根廷更是出現高達攝氏40度以上的高溫，用電量爆增導致數十萬戶停電。

美國國家氣象局表示，受到北極冷空氣影響，北美將出現攝氏零下40度的低溫，從蒙大拿州東北部到緬因州北部等12個州都發出了寒冷警告，只要待在室外30分鐘皮膚就可能凍傷。麻州波士頓、伍斯頓和斯普林菲爾德等大城市的學校，在11日因寒冬而緊急停課。

加拿大環境部警告，魁北克省與安大略省部分地區將出現極端寒冷，多倫多白天的平均最高溫約在攝氏零下20度左右。美國家氣象局氣象學家辛普森（Bill Simpson）表示，這波低溫是北極冷空氣造成，所幸影響時間較短，預計在本周晚些時候，波士頓等地的溫度就會回升到攝氏4.5度左右。

▲▼阿根廷出現攝氏45度高溫。（圖／路透）

▲阿根廷出現攝氏45度破紀錄高溫。（圖／路透）

北美遭逢酷寒的同時，南半球正遭受熱浪襲擊，阿根廷的溫度飆升到攝氏40度以上，最高達45度，使該國一度成為全世界最熱的地方，首都布宜諾斯艾利斯更因用電量暴增，導致數十萬戶人家停電。更有當地居民表示，就連清晨的溫度都高達31度，沒有冷氣的話幾乎難以忍受。

氣象學家貝倫瓜（Lucas Berengua）表示，這次的熱浪可能會創下阿根廷的歷史新高。事實上，近來南美洲屢受極端氣候襲擊，阿根廷主要的三角洲流域不但發生多起野火，主要的巴拉那河水位更是降到80年來最低點。

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