離譜影片曝！2女1男坐車頂遊恆春　網見「超晃」怒轟：耍猴戲

記者陳崑福／屏東報導

有有2女1男共3名遊客坐在吉普車頂上兜風，宛如以往在印度影片中看到民眾坐車頂景象翻版，由於目前是恆春地區颳著強烈落山風，過程搖晃很厲害，險象環生，讓目擊民眾直呼：「好扯！」恆春警方表示，這種行為不止危險，也違反道路交通管理條例，依法可開罰3000元以上，18000元以下罰緩。

▲吉普車頂上坐了3名乘客 。（圖／民眾提供，下同）

有一台吉普車，車頂上坐著3個人還一面晃動聊天，從省道台26線，一路開進恆春鎮內，讓後方車輛倍感壓力，擔心發生事故。

全程目擊的民眾表示，這台車，從鄉間道路一路開到省道，沿途坐在車上的3名乘客，因風勢很大，晃動很厲害，相當危險；她車上行程紀錄器將過程完全拍了下來，希望到恆春半島旅遊不要有這樣危險行為，影響自己也影響其他用路人安全。

該段畫面，被分享到網路，誇張行徑引發不少討論，除了與印度電影畫面相似，網友也痛批「摔下來算誰的」、「馬路上耍猴戲嗎？」、「翻版印度？」。

恆春警方表示，這3名遊客坐在吉普車頂上，一邊晃動一邊聊天，險象環生，由於目前恆春地區進入落山風旺盛之季節，乘客乘坐於車頂，不僅違反交通法規，更容易在強風吹拂下發生意外，十分危險。

警方說，乘客僅能依規定乘坐於車輛載體內，不得乘座車輛內部空間以外之車斗、車頂，依照道路交通管理處罰條例第30條1項第6款規定，車廂以外載客，可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，此案例將依民眾提供影像循線追查告發，呼籲民眾出遊務必遵守交通規則，以避免衍生意外。