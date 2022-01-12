「陳奕快回來，爸爸等你！」飛官失聯逾20hrs　家屬頂寒風集氣

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／嘉義報導

空軍F-16V戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，飛官陳奕失聯已逾20小時。國軍陸海空搜尋一整晚未果後，12日一早天亮後退潮，灘地逐漸外露，陸續有熱心漁民撿到飛機殘骸，但仍未尋獲失聯飛官。陳奕的家屬接到消息後也難忍悲痛，稍早在軍方的陪同下頂著寒風抵達飛機失事區域，哭喊「陳奕！很冷回來啦，爸爸等你」，讓人聞之鼻酸。

▲F-16V失聯飛官家屬抵在旁邊集氣，希望能盼到好消息。（圖／記者黃彥傑攝）



空軍嘉義四五五聯隊，由空軍上尉陳奕駕駛F-16V編號6650戰機11日下午3點在嘉義東石外海進行對地炸射訓練時，在水溪靶場靶標北面約100公尺處墜海。國軍獲報後，第一時間也派出陸海空等各路人馬投擲照明彈進行夜間救援，希望能把握黃金救援72小時不間斷搜尋，但11日晚間搜尋一晚仍未有結果，直到12日一早退潮後，才陸續有民眾在灘地上發現飛機的殘骸，卻仍未有飛官陳奕的身影。

陳奕的家屬接獲消息後也緊急從南投趕抵嘉義基地，稍早陳奕的父母、妹妹、女友及女友的朋友也在軍方的陪同下，頂著寒風、紅著眼眶抵達飛機失事地點，對著大海哭喊「陳奕，你要回來啊，很冷，爸爸等你啊」、「媽媽帶你回南投」、「大家都在等你啊」，讓旁人聞之鼻酸。

而陳奕在南投的伯父第一時間接到消息後，更紅著眼眶表示，「這孩子本身人很不錯，他平常就很乖啦，我覺得很痛苦，我弟弟，也就是陳奕的爸爸媽媽現在已經下去嘉義了，我太太也要會跟下去一起去看，就真的非常捨不得，昨天才剛見面而已，他昨天才說要回去嘉義上班。」伯父心痛表示，「他平常很乖很有禮貌，他昨天看到我時，還很有精神的跟我說他要回去上班了...結果。」

對此，國防部稍早也證實，確實尋獲疑似飛機殘骸、輪胎以及飛機本體，但仍未發現飛行員蹤影，目前搜救仍在進行中。空軍司令部空服中心上校主任孫崇ㄧ表示，目前國防部出動陸海空三軍派兵力，不分晝夜要盡全力將陳奕找回來，家屬會跟著我們一起集氣。

▲▼ F-16V失事，現場陸續尋獲飛機殘骸 。（圖／記者黃彥傑攝）

