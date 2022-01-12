法務部、司法院打造科技防逃網　24小時科技監控中心揭牌

記者黃宥寧／台北報導

立法院2019年三讀通過《刑事訴訟法》修法，讓科技監控設備電子腳鐐為防逃監控，作為偵審中替代羈押的手段方法之一，落實防逃機制。司法院與法務部委託高檢署在士林地檢署打造全方位「科技設備監控中心」。今（12日）由法務部蔡清祥及司法院秘書長林輝煌共同揭開序幕，宣示打擊不法、實現社會公義決心。

▲法務部、司法院打造科技防逃「科技設備監控中心」，12日於士林地方檢察署原偵查大樓揭牌。（圖／記者黃宥寧攝）

▼法務部打造科技監控中心，監控平台具六大核心功能。（圖／記者黃宥寧攝）

高檢署檢察長邢泰釗於致詞時表示，科技設備監控中心在規劃、建置過程中所遭遇的種種困難，所幸在法務部蔡清祥及各界長官的支持及推動下，才能達成共識，決議由臺高檢署負責辦理，經過大家齊心努力，終能排除萬難，開啟刑事訴訟制度科技化防逃新頁，也期待藉由該中心運作，逐步推展相關技術到被害人保護等各項領域，以達科技辦案及精準執法目標，兼顧社會公義與人權保障。

▼科技監控設備全部皆為台灣研發與製造。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部蔡清祥也指出，將科技設備監控技術，加以推廣運用到未聲請羈押、聲請羈押，但法院未予羈押或停止羈押的被告，也得定相當期間命被告接受科技設備監控，期許科技設備監控中心能夠打造全方位的科技防逃網絡，降低未羈押被告的逃匿及勾串共犯證人、湮滅證據的風險，以維護社會安全防禦機制，降低被告再犯。

▼高檢署檢察官兼官長陳佳秀為科技設備監控中心做簡介 。（圖／記者黃宥寧攝）

高檢署檢察官兼官長陳佳秀，簡報介紹科技設備監控中心的建置、形象標誌及周遭環境，現場更仿造中心主監控室的電視牆螢幕，打造規模相近電視牆，模擬中心主監控室監控被告軌跡情況，並搭配現場以全息投影方式，所呈現電子腳環、居家讀取器、電子手環等影像，介紹4種（個案手機、電子手環、電子腳環、居家讀取器）各具不同功能及效果的監控設備載具，最後播放科技監控微電影，讓與會來賓更深入了解中心整體運作實務。