28歲辣媽「自然懷孕」產下五胞胎　醫超驚喜：機率6000萬分之一

▲巴西女子自然懷孕並且順利生下五胞胎。（圖／翻攝自Facebook／@Medgynpiracicaba、@portaldoo）

記者吳美依／綜合外媒報導

巴西聖保羅28歲女子尤妮卡（Yanike Piera de Cassia）10日自然產下五胞胎，雖然早產但母子均安，目前仍在住院休養。醫療團隊指出，在沒有任何醫療介入的情況下，自然懷上五胞胎的機率僅6000萬分之一，且多胞胎分娩風險較高，能夠如此順利迎接新生兒，非常令人驚喜。

綜合外媒報導，尤妮卡去年底就住進醫院，接受醫療監測與觀察，原本預計擇日剖腹，最後卻在懷胎29周時自然分娩，產房內超過20名醫護也一同見證。

▲尤妮卡原本預計剖腹產，最後靠自己自然分娩。（圖／翻攝自Facebook／@Medgynpiracicaba）

婦產科醫師伊諾克（Enoch Quinderé de Sá Barreto）表示，「多胎生產很容易早產，還有其他相關風險，包括母親罹患糖尿病，或者嬰兒夭折等等」，幸好尤妮卡與孩子們一切平安。

尤妮卡原本就有5歲及3歲孩子，如今一夕成為七寶媽；由於五胞胎的生父已經離家出走，因此她與家人在網路上發起募資活動，籌措醫療及育兒費用。

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