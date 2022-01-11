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巴西巨石崩砸快艇釀10死　專家曝「必然發生」但1點不尋常

文／中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電

巴西米納斯吉拉斯州卡皮托利烏市（Capitólio）的佛納斯水庫湖，8日發生峭壁巨石崩塌擊沉一艘快艇的悲劇事件後，當地警方今天已確定所有10名罹難者的身份。

佛納斯水庫湖（Lago da Represa de Furnas）有「米納斯之海」（Mar de Minas）之稱，是全世界最大的人工湖之一，面積1440平方公里，主要景點就是卡皮托利烏峽谷（Cânions de Capitólio）。

▲▼恐怖影片曝！巴西湖邊巨岩崩毀　重砸遊艇至少6死30傷。（圖／翻攝推特）

▲巴西湖邊巨岩崩毀，造成10死。（圖／翻攝推特）

社群媒體的一支影片顯示峽谷峭壁一大塊岩石鬆脫掉在佛納斯湖水中，擊中至少3艘船隻，其中2艘沉沒的情景。

根據當地警方，10名遇難者年齡介於14至68歲，他們彼此認識，下榻在聖約瑟達巴哈鎮（São José da Barra）的一家旅館。意外發生時，他們乘坐同一艘名為「耶穌號」的快艇遊湖。

法醫阿瑪拉（Marcos Amaral）告訴巴西媒體，岩石崩塌造成的「高能創傷」使屍體難以辨認，其中一些甚至被分段。

米納斯吉拉斯州民防廳表示「將核實責任，但現在不是時候；優先事項是支援受害者家屬並尋找失蹤人員。」

▲▼恐怖影片曝！巴西湖邊巨岩崩毀　重砸遊艇至少6死30傷。（圖／翻攝推特）

▲整片巨岩崩落情況不尋常，引起地質學家注意。（圖／翻攝推特）

卡皮托利烏峽谷悲劇事件發生後，有關單位的高層開始討論有關佛納斯湖地區的技術安全標準。

戈亞斯聯邦大學（UFG）地質學家桑傑士（Joana Sanches）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，這是一場無論如何都會發生的自然災害，因為降雨量增加，導致已存在裂縫的峭壁岩石鬆脫。

桑傑士說，現在應該做的是使用無人機分析測量峭壁裂縫，並查看其他地點，是否存在有崩塌的風險。

桑傑士評估指出，這場悲劇很特殊，雖然峽谷峭壁岩石墜落很常見，但崩塌石塊的大小是一個孤立的事件；現在必須做的是對峭壁進行技術分析，然後由有關公共單位根據天氣採取安全措施。

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