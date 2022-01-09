恐怖影片曝！巴西湖邊巨岩崩毀　砸爛遊艇至少6死30傷

Moments before rocks fell on boaters on Furnas Lake in the state of Minas Gerais, Brazil, people were telling their fellow boaters: "Sai daí!", "Get out of there!", as they could see rocks starting to fall. pic.twitter.com/zywplMJapI — Animalrightist (@Animalrightist) January 8, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州8日發生嚴重意外，福爾拿斯湖（Furnas Lake ）的巨石整片崩落，不偏不倚砸在底下3艘船上，造成至少5死32傷。另有媒體報導已增加至6死逾30傷。

巴西官媒「Agência Brasil」引述米納斯吉拉斯州長齊瑪（Romeu Zema）指出，由於連日大雨造成福爾拿斯湖周遭地域土壤鬆動，8日湖畔巨石崩落，釀成至少5死32傷，目前還有20人失蹤。英國《衛報》以及路透社報導則指出，死亡人數已攀升至6人，另超過30人受傷。

▲▼遊客來不及逃生，巨石直接砸在頭上。（圖／翻攝推特）

齊瑪在推特上寫道，將會堅定地陪伴家屬們度過艱難時刻，並會持續提供幫助。米納斯吉拉斯州消防局長伊斯塔佛（Edgard Estevo）在記者會上表示，搜救行動將會繼續，但基於安全理由，潛水搜救員夜間會暫停搜救任務。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則錄製影片發布在推特上，表示海軍已部署一支任務小組加入搜救行列。