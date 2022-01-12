一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

▲有傷心乳頭綜合症的人碰到胸部會憂鬱。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

洗澡的時候會莫名憂鬱，尤其胸部被觸碰到的時候特別明顯，有可能是患上「傷心乳頭綜合症」！一名女大生透露，她從國中就發現，自己洗澡摸到胸部的時候，會突然有一種說不上來的難過感，雖然不會持續太久，但都是沒來由的憂鬱，直到前幾天看到一篇文章，才解開她多年來的謎題。

原PO在Dcard表示，每當摸到自己胸部的時候，「就會突然有一種莫名的說不上來的難過感，甚至會有噁心跟一堆很負面的感覺」，她自己也不清楚原因，直到前幾天在網路看到「傷心乳頭綜合症」的文章，驚覺每項症狀都符合，原來這是一種心理疾病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，傷心乳頭綜合症屬於心理疾病，當觸碰到胸部區域時，會出現難過、憂鬱等負面情緒，且「男女都有患病可能」，目前尚未研究出這疾病的成因，但從生理角度分析，很可能是因為觸摸胸部會刺激催產素分泌，這激素會導致心情低落。

原PO驚呼，難怪每次和男友恩愛時，只要摸到胸部心裡就有「超絕望超難過外加噁心的感覺」，但這情緒不會持續太久，後續也沒留下心理陰影，想知道有多少人為此疾病煩惱？

▲這不算一種正式疾病，但很多人都有。（圖／翻攝自Dcard）



留言不少女性指出，「會欸！看到這篇才想到自己好像也有這種感覺內！長知識了」、「以前會，長大之後就沒那麼常發生了（偶爾還是會）」、「我是游泳完洗完澡擦身體的時候會變得超傷心，但單純洗澡不會」、「哇！原來！解開我心中多年的問號欸！之前很常有這種感覺，結婚後才沒有了」、「可是他說還沒有科學研究證明耶，這樣能直接說是疾病嗎？個人持懷疑態度」。