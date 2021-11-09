老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

▲葉姓男子自2019年起常會在小芳上學途中「偶遇」小芳，假借載她上學的名義，對她上下其手，累計得逞2次。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名葉姓男子自2019年2月起，在前往茄萣運動公園的路途中，常會「偶遇」當時就讀國中的小芳（化名），進而多次以搭載小芳上學的名義，對她上下其手，完事後再拿500元給小芳，至少得逞2次。一審，法官依法判葉男有期徒刑1年2月，葉男不服，上訴二審；高雄高分院審理後，駁回其上訴，維持原判。

葉姓男子習慣在清晨騎乘機車前往茄萣運動公園，路途中常會偶遇當時年僅14歲的女國中生小芳徒步上學，葉男竟心生歹念，假意要載小芳去上學，趁機將手伸進小芳的衣物裡，對她上下其手，每次完事後再給小芳500元，累計至少得逞2次。直到小芳和學校老師反映，整起事件才曝光。

葉應訊時向檢察官坦承，他知道小芳為國中生，坦承曾用機車載小芳上學，並每天給予小芳500元，至於碰觸到小芳的胸部，則是只是轉身問小芳「有沒有吃早餐？」時不小心碰到其胸部，覺得不好意思才會給小芳500元，更直言若他真的猥褻小芳得逞，那小芳為何隔天還願意給他載？強調其絕對沒有強制猥褻的事實。

不過小芳卻向檢察官表示，她在2019年2月至6月間走路上學，是葉男在她上學的途中，頻頻要求堅持要載她上學，她不知道該如何拒絕，才會讓葉男載她去上學，而葉男有次還在途中將機車停放在路邊，轉身問她穿什麼樣的內衣，接著出手摸她的胸部，讓她當場愣住。

後續小芳因擔心在路上再遇到葉男，因而每天提早一小時出門，才未再遇到葉男，未料去年5月13日，小芳心想相隔這麼久了，應不會再遇到葉男，將出門的時間調回6點，不料卻再次遇到葉男，葉男同樣強烈要求要載她去上學外，這次還趁機把手伸進她的制服內，對她上下其手後，才將她載到超商，給她500元後離開；隔天小芳擔心再被葉男遇到，特意提早出門，未料還是被葉男堵到，這次葉男除觸摸她的胸部外，還將手伸進她的內褲，觸碰其性器官長達10秒，完事後再給她500元，讓她嚇到不知該如何反應，同時也意識到事情的嚴重性，將被葉男騷擾的事情告知老師，才讓整起事件曝光。

▲葉男主張自己僅是不小心碰到小芳的胸部，上訴二審，不過不被法官採信。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



一審，法官認為葉男罪證明確，且小芳證詞前後一致，事後小芳更被診斷出罹患創傷壓力症候群與焦慮症等，依法對葉男量處有期徒刑8月和10月，應執行有期徒刑1年2月。葉男不服，上訴二審。

葉男向法官主張，除了小芳的證詞外，並無其他證據明確指出他有強制猥褻情事，儘管他曾不小心碰到小芳的胸部，但時間也僅幾秒鐘而已，應不足以侵犯到他人的性自主權，最多只涉及性騷擾。

但高雄高分院審理後指出，葉男當時為已滿20歲之成年人，而小芳當時穿著制服年僅14歲，葉男明知小芳為未成年人，卻仍故意對她上下其手，而且葉下手兩次，顯然都是為滿足自己性慾的猥褻行為，並非只有騷擾意圖，仍以強制猥褻罪定罪，駁回葉男上訴，維持原判。