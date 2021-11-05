媽拿A罩杯內衣「給E奶女兒穿」　她穿6年驚Size錯了：跟那兩粒道歉

▲原PO多年穿著不合尺寸的內衣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一般來說，女性開始發育的正常年齡在十三四歲左右，一名女網友透露，14歲胸部開始發育，當時媽媽沒有另外買內衣，而是拿自己的內衣給她穿，直到上了大學，有次和好友去泡溫泉，友人看到她的內衣很疑惑，認為她明明看起來有34E，卻穿著32A的內衣，看起來就像被壓扁的躲避球，要原PO跟胸部道歉。

女網友在「爆料公社app-匿名館」發文，「14歲發育時，我媽就拿她的胸罩給我穿，也不顧尺寸是否合適」，她就這樣穿著媽媽的內衣，直到上大學有次去泡湯，好友緊盯著她的胸部看，並看了她脫下來的內衣尺寸，驚呼「妳怎看都有34E以上，怎麼穿32A的胸罩？」

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好友越看越覺得怪，「怪不得看起來像兩坨被壓扁的躲避球，硬壓成那樣，她們太可憐了！還不跟妳的胸部道歉」。沒想到原PO真的低頭和胸部道歉，「不用懷疑，女生也常常一起做些無厘頭的事」，隔天，好友就陪她去買合適的內衣。

貼文曝光後，引起網友討論，「壓了那麼多年，還能長那麼大，妳的胸長的很努力呀」、「是差太多，但我覺得這種粗心的母親蠻多的」、「這是炫耀吧，意圖使人遐想」、「辛苦妳了，尺寸合適真的很重要」。但也有網友認為是一篇創作文，「唬爛吧，最好穿的上去」、「D穿C都超壓胸了，不太可能啊」、「這不合邏輯啊！」