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19歲少女體檢拍X光被要求上身全裸　醫生辯：穿外衣成片不清楚

▲江蘇19歲少女做胸部X光檢驗，被醫師要求脫去上衣。（圖／翻攝揚子晚報）

▲江蘇19歲少女做胸部X光檢驗，被醫師要求現場脫去上衣。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

江蘇常州一名19歲少女前往一間民營醫院做入職體檢，進行到胸部X光檢查時，駐場的醫師說X光片看不清處，要求其脫光上衣拍攝。這名少女當下雖覺得難為情，仍配合完成檢查。回家後她越想越不對勁，上網搜尋才發現拍X光根本不用把衣服脫光，便將此事告訴父母，這起醫師涉嫌性騷的事件因而曝光。

▲江蘇19歲少女做胸部X光檢驗，被醫師要求脫去上衣。（圖／翻攝揚子晚報）

▲涉事醫院已將該醫師停職調查。（圖／翻攝揚子晚報）

《紫牛新聞》報導，涉事醫師目前雖承認要求女生脫光上衣拍X光，但仍對行為有些辯解。醫院則先將該名醫師停職處分，靜待警方介入調查。這名19歲的少女仍在念大學，在明年畢業前替自己安排企業實習的工作，她在入職前先前往附近民營醫院做身體檢查，沒想到遇上這種令人難堪的性騷擾事件。

少女表示，她在事發當日來到X光室外排隊等待做胸透（胸部X光檢查），在門外看到醫院有張貼公告，女性必須摘掉胸罩拍片，見到告示後，她去更衣室脫掉內衣，上身僅穿著一件外衣等待。走進X光室後，她先按醫師要求拍了一次胸部X光片。

不過，醫師卻告訴她，拍出來的成片看不清楚，並要求她將外衣脫掉。這名少女見倒是位男醫生檢查，便告訴醫師，「裡面已經沒衣服了；真的要在這裡脫掉衣服？」然而，醫生很明確告訴她，「就在這裡脫。」少女回想起這段經歷表示，「這幾天都沒怎麼睡好，感覺那個醫生挺噁心的。」

經過少女家長報警，院方已經停止該名醫師所有工作，同時。院方也在等待最終調查結果，再對該醫師做出進一步處理。據院方說法，這名醫師自陳，「當時是因為衣服導致X光影像不清楚，不知道少女是最後一件衣服，只知道是外衣有問題導致X光看不清，才發生要求少女脫光上衣的情況。」

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