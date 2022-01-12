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台南市府機關踴躍採購庇護產品　獲獎機關黃偉哲表揚

▲台南市政會議中頒發「2020年度本府各級機關優先採購庇護工場產品競賽活動」優勝機關，黃偉哲感謝並鼓勵公部門單位踴躍採購，以實質行動支持庇護工場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政會議中頒發「2020年度本府各級機關優先採購庇護工場產品競賽活動」優勝機關，黃偉哲感謝並鼓勵公部門單位踴躍採購，以實質行動支持庇護工場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政會議中頒發「2020年度本府各級機關優先採購庇護工場產品競賽活動」優勝機關，巿長黃偉哲感謝並鼓勵公部門單位踴躍採購，以實質行動支持庇護工場，落實施政理念，打造台南成為宜居樂業的「希望家園」。

黃偉哲巿長感謝各局處、學校等踴躍採購庇護工場產品，採購金額達1千多萬元，獲獎的單位更是各機關的表率，採購庇護工場商品，不僅增加庇護工場之營收，更加鼓勵及肯定身心障礙者的工作能力，讓他們找回自信、自尊及穩定工作。呼籲後續各機關辧理活動或召開會議時（例如：資料印製、餐盒訂購等），能多多選擇身心障礙朋友所用心製作的產品。

依身心障礙者權益保障法第36、69條規定，各級政府機關、學校應優先採購身心障礙福利機構或團體、庇護工場，所生產之物品及服務達一定比率（採購金額達5％）。勞工局結合相關資源，提供庇護產品推廣，為鼓勵市府各級機關，能優先採購台南市庇護工場產品，以增加庇護工場之營收，訂定「台南市政府各級機關及企業團體採購庇護工場產品競賽活動」，市府各級機關分二組競賽，分別為A組：一級機關暨區公所、B組：二級機關及學校。

在2020年度本府各級機關皆踴躍來訂購，透過庇護工場回報各機關實際採購金額統計， A、B組各選出採購金額最高前5名，頒給獎牌，2020年度統計結果如下：A組：第一名為勞工局、第二名為衞生局、第三名為環境保護局、第四名為社會局、第五名為教育局。B組：第一名為安南國中、第二名為職安健康處、第三名為文化資產管理處、第四名為佳里地政事務所、第五名為永康戶政事務所。

勞工局長王鑫基表示，身心障礙朋友需要我們的關心，本巿6家庇護工場產品不僅提供影印、設計，還有年節豐盛的產品，希望各機關仍繼續選擇身心障礙朋友用心製作的產品，最重要是能提供61個庇護員工一個安心工作的職場。

市府指出，值此農曆福虎年前，庇護工場產品還有喜憨兒愛點心的年菜組合、展翼烘焙的堅果塔禮盒、蓮心園的蛋捲禮盒，及過年大大小小都喜歡的紅包袋，這些本巿庇護工場都有生產，送禮自用很合適。每家庇護工場所生產的產品不僅品質保證而且價格合理，歡迎大家踴躍訂購，讓這些慢飛天使們在庇護工場學習一技之長也幫助他們建立自信，更可以賺錢，幫家裡分擔家計。

年菜訂購-喜憨兒愛點心：06-2642527分機20；蛋捲禮盒-蓮心園農場：06-6876008；手工餅乾禮盒-展翼烘焙庇護工場：06-2013217；吉祥紅包袋-吉茂庇護工場：06-2901348；客製化印務產品-創義庇護工場：06-2150218；蔬食簡餐饅頭-菩提澄園：06-5712342。

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