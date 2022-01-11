台南市獲勞動部職業安全衛生績效評核良等獎　王鑫基市政會議獻獎

▲台南市政府獲得「2021年度政府機關職業安全衛生績效評核良等獎」佳績，勞工局長王鑫基（左）於市政會議中獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為台南市政府努力爭取「2021年度政府機關職業安全衛生績效評核良等獎」佳績，11日於市政會議中獻獎，黃偉哲市長肯定勞工局致力於打造台南成為「希望家園」、「安全職場」的表現。

黃偉哲市長對於勞工局訂定明確可執行政策目標及計畫，將安全衛生理念融入主管法規，透過跨單位合作，推行職業安全衛生績效卓著，榮獲中央肯定，黃偉哲市長再次感謝王鑫基局長、勞工局人員及各機關通力配合。

黃偉哲表示，自他上任後一直相當重視職安衛推動工作，透過勞工局訂定「希望家園職場安康促進計畫」，及市府各機關單位通力配合來確實落實職業安全衛生推動政策，深耕職業安全衛生知能及觀念。台南市並推動安衛家族總體檢，落實家族成員零職災，希望藉由總體檢的方式協助核心企業找出廠內的盲點，討論可行的改善對策，建立良好安全衛生文化。

台南市更成立防災訪視輔導團，輔導員們來自產業界、學界，或檢查機構退休之檢查員等，具有多年從事職安工作經驗，能夠有效診斷出事業單位各種危害存在之因素，針對100人以下中小企業持續辦理安全衛生專業臨場輔導，協助降低職災發生。

勞工局長王鑫基提到，勞工局並推動安衛家族持續運作，目前已成立35個安衛家族，高達760多間事業單位加入運作，由核心企業擔任「領頭羊」的角色，以「大廠帶小廠」的方式，藉由經營者安全衛生講習、安全衛生專業輔導、危害辨識評估、廠場相互巡視與觀摩等模式，提升中小事業單位安全意識、危害辨識與自主安全管理能力，進而降低職業災害發生。

黃偉哲市長相當感謝勞工局努力不懈，爭取中央良等獎殊榮，推動職安績效深獲中央讚許，他表示未來市府團隊，亦將致力推動職業安全衛生文化，協助改善中小企業工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康。