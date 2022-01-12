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台南市南區體育路KTV火警　鐵皮加蓋建築物燒燬

記者林悅／台南報導

台南市南區體育路43巷口一處KTV，11日晚上7時19分許傳出火警，2、3樓鐵厝冒出大量濃煙、並有明顯火光出現，消防人員接獲報案，出動4梯次各式消防車33輛、人員75人前往搶救，火勢於晚上10時撲滅，目前正進行殘火處理，現場協助疏散3位民眾困，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市南區體育路43巷口一處KTV，晚上傳出火警，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區體育路43巷口一處KTV，晚上傳出火警，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區體育路43巷口一處KTV，晚上傳出火警，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於11日晚上7時19分據報，台南市南區體育路43巷傳出火警，消防局出動中正、公園、南門、和緯、大橋特搜、安平、崇善、後甲、復興、德興、東門、永華、灣裡分隊及分隊,德興中隊、第七大隊等4梯次各式消防車33部及人員75人前往搶救。

▲台南市南區體育路43巷口一處KTV，晚上傳出火警，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅攝，下同）

起火地點一樓是餐廳，2、3樓則是KTV，起火當下KTV還沒營業，樓下餐廳發現火警後，也已經立刻疏散顧客，2：樓KTV鐵皮建物冒出大量濃煙及火舌，消防人員接駁多條水線射水搶救，及防護緊鄰之民宅，避免延燒。現場疏散3名受困民眾脫困。

▲台南市南區體育路43巷口一處KTV，晚上傳出火警，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅攝，下同）

在消防人員全力搶救下，火勢於晚上8時4分許控制，一直晚上10時許才撲滅，目前正進行殘火處理，現場燃燒2.3樓（鐵皮加蓋建築物），燃燒桌椅及沙發，燃燒面積150平方公尺，詳細起火原因及財損失由消防局調查中

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