世衛：未來6到8周　Omicron將感染歐洲半數以上人口

▲Omicron變種正在捲起一波從西往東席捲歐洲的浪潮。圖這保加利亞民眾排隊等待接種疫苗。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，世界衛生組織歐洲區域主任克魯格博士(Dr. Hans Kluge)說，估計Omicron變種病毒將在未來6到8周內感染歐洲地區一半以上的人口。他呼籲各國改進使用口罩規則，同時警告機會之窗正逐漸關閉，人們應該立即採取行動，做好準備。

克魯格周二(11)在記者會上說，「進入2022 年，歐洲和中亞國家仍面臨來自Covid-19的巨大壓力。今天，Omicron變種代表了一波新的從西往東席捲歐洲的浪潮。這波疫情海嘯最終會席捲全地區。按照它的蔓延速度，健康指標和評估研究所預測，歐洲地區超過50%的人口將會在未來6到8周內感染 Omicron。」

克魯格呼籲尚未受到感染病例數激增影響的國家「強制在封閉和室內環境中使用高質量的口罩，並確保易受感染的人能夠獲得這些口罩」，因為Omicron 病毒具有高度傳播性。

他解釋說，歐洲目前尚未看到Omicron變種對「疫苗接種率較低」的國家產生全面影響，但他對 Omicron湧入東歐「深表憂慮」。他說，「我們將會在未接種疫苗的人群中看到更多的重症者。」

▲巴黎Omicron病例增加，戴口罩的民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

根據追蹤歐盟疫苗接種情況的「歐洲疾病預防與控制中心」(ECDC) 的數據，儘管歐盟有大量疫苗，但東歐國家的疫苗接種率在全歐洲是最低的。在保加利亞，只有28% 的人民接種了兩劑 Covid-19疫苗。根據ECDC的數據，在羅馬尼亞，此一數字為40.5%。

克魯格警告說：「對於尚未受到Omicron感染病例數激增衝擊的國家，現在機會之窗正逐漸關閉，人們應該立即採取行動，並為突發事件做好準備。」

克魯格舉出丹麥的例子，他說最近幾周Omicron病例在該國「爆炸式增長」。未接種疫苗的丹麥人的 Covid-19住院率是聖誕節一周內完全接種疫苗的人的6倍。

克魯格發出呼籲之際，其他衛生單位正在考慮加強他們的口罩指南以協助對抗Omicron。《華盛頓郵報》周二報導，美國「疾病控制和預防中心」正考慮向大家推薦使用N95或KN95口罩。