　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛：未來6到8周　Omicron將感染歐洲半數以上人口

▲▼ 歐洲疫情／保加利亞民眾排隊等待接種疫苗。（圖／達志影像）

Omicron變種正在捲起一波從西往東席捲歐洲的浪潮。圖這保加利亞民眾排隊等待接種疫苗。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，世界衛生組織歐洲區域主任克魯格博士(Dr. Hans Kluge)說，估計Omicron變種病毒將在未來6到8周內感染歐洲地區一半以上的人口。他呼籲各國改進使用口罩規則，同時警告機會之窗正逐漸關閉，人們應該立即採取行動，做好準備。

克魯格周二(11)在記者會上說，「進入2022 年，歐洲和中亞國家仍面臨來自Covid-19的巨大壓力。今天，Omicron變種代表了一波新的從西往東席捲歐洲的浪潮。這波疫情海嘯最終會席捲全地區。按照它的蔓延速度，健康指標和評估研究所預測，歐洲地區超過50%的人口將會在未來6到8周內感染 Omicron。」

克魯格呼籲尚未受到感染病例數激增影響的國家「強制在封閉和室內環境中使用高質量的口罩，並確保易受感染的人能夠獲得這些口罩」，因為Omicron 病毒具有高度傳播性。

他解釋說，歐洲目前尚未看到Omicron變種對「疫苗接種率較低」的國家產生全面影響，但他對 Omicron湧入東歐「深表憂慮」。他說，「我們將會在未接種疫苗的人群中看到更多的重症者。」

▲▼ 法國疫情／巴黎Omicron病例增加，戴口罩的民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎Omicron病例增加，戴口罩的民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

根據追蹤歐盟疫苗接種情況的「歐洲疾病預防與控制中心」(ECDC) 的數據，儘管歐盟有大量疫苗，但東歐國家的疫苗接種率在全歐洲是最低的。在保加利亞，只有28% 的人民接種了兩劑 Covid-19疫苗。根據ECDC的數據，在羅馬尼亞，此一數字為40.5%。

克魯格警告說：「對於尚未受到Omicron感染病例數激增衝擊的國家，現在機會之窗正逐漸關閉，人們應該立即採取行動，並為突發事件做好準備。」

克魯格舉出丹麥的例子，他說最近幾周Omicron病例在該國「爆炸式增長」。未接種疫苗的丹麥人的 Covid-19住院率是聖誕節一周內完全接種疫苗的人的6倍。

克魯格發出呼籲之際，其他衛生單位正在考慮加強他們的口罩指南以協助對抗Omicron。《華盛頓郵報》周二報導，美國「疾病控制和預防中心」正考慮向大家推薦使用N95或KN95口罩。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃掉對方生殖器獲得性高潮　德國食人魔被判無期徒刑

哈佛公衛專家警告：美國全境即將被Omicron浪潮吞噬

國會暴動一周年：美國人無法走出陰影，繼續撕裂....

吃掉對方生殖器獲得性高潮　德國食人魔被判無期徒刑

星鏈被指霸佔過多軌道空間　馬斯克嗆：可容數百億衛星

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

國際火線／從《長津湖》看台灣命運的逆轉

滅！美國原住民兒童，命夠硬才能活著走出寄宿學校！

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

快訊／今增12本土、58境外！居服員相關擴大「又見未滿5歲童染疫」

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

世衛：未來6到8周　Omicron將感染歐洲半數以上人口

加拿大學者：美式民主到2025年可能崩潰

立陶宛經濟部長與「國發會」視訊通話　駐台北辦事處設立時間曝光

台灣加碼投資立陶宛「10億美元」　友台議員爽刷一整排鳳梨

阿拉斯加發生「規模6.8」地震　震源深度22公里

南韓光州39層公寓坍塌「6人失聯」　10車被埋、一百多人疏散

密集恐懼症發作！德州「上百隻黑鳥」佔領停車場　驚悚畫面曝光

網美慘被「做成充氣娃娃」賣翻　驚覺盜圖氣炸：連名字都一樣

Omicron太強　專家：一個外科口罩擋不住「建議戴N95」

北韓發射更先進飛彈　飛行逾700公里達「音速10倍」

疫情衝擊年終0.5個月！王品2021年營收「創歷史新高」171.5億元

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

他到酒店隔離！開門驚見「花果山套房」　影片笑翻網：要住500年

17分鐘私密影片遭外流...內容曝光！　李靚蕾怒轟王力宏：身心不健全

陳柏惟摔車陷昏迷！7小時後報平安「人還活著」　曝醒來先做一件事

「智慧型手槍」在美國問世　兩派意見又戰翻了

台南市南區體育路KTV火警　鐵皮加蓋建築物燒燬

虎斑貓卡紙箱「醉酒式倒退嚕」　馬麻不救駕狂笑：我習慣了XD

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

網美慘被「做成充氣娃娃」賣翻

她閃嫁415億富豪！婚後「車頭燈炸出泳衣」造福粉絲

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

學者：美式民主到2025年可能崩潰

麵包店女工清攪拌機　同事誤觸開關捲入慘死

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

立陶宛經濟部長與國發會視訊　駐台辦事處設立時間曝光

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

美CDC擬建議「戴N95口罩」防Omicron

更多熱門

相關新聞

台南校園全面加強防疫措施

台南校園全面加強防疫措施

國內疫情受omicron 變種病毒傳播再現本土個案，疫情警戒二級至1月24日，台南市各級學校適逢學期末，市長黃偉哲特別責成教育局全面盤點校園防疫措施，教育局宣布11日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師儘速施打第三劑等，全面防護校園師生安全。

土耳其航空班機抵台　152旅客篩檢14人確診

土耳其航空班機抵台　152旅客篩檢14人確診

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron是大號感冒？陸專家回應

Omicron是大號感冒？陸專家回應

本土累計43例！鄉民哭「過年只能在家OK嗎」

本土累計43例！鄉民哭「過年只能在家OK嗎」

關鍵字：

世衛OmicronCovid-19

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

薔薔15年前無名相簿曝光！　「看到好幾個男友」

賴薇如「證據備齊」開戰了！

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面