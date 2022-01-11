本土累計43例！鄉民哭「過年只能在家OK嗎」　崩潰：民宿都訂好了

▲疫情狂竄，網友怕爆過年無法出門了。（示意圖／記者陳崑福翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

去（2021）年5月15日疫情竄起，剩不到1個月就是端午節連假，而當時政府喊話「端午待在家，中秋再團圓」的口號後也成功奏效，而今（11日）本土一口氣再增12例，讓網友狂湧既視感發問，「如果規定過年只能在家，大家ok嗎？」

回到去年的端午節時，因爆發Delta病毒群聚危機，行政院長蘇貞昌則呼籲國人不要返鄉，還喊話「讓我們守住端午，約好在中秋團圓」，結果繁華鬧區一夕空城的自律景象，成功取代以往的返鄉潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今新變異株Omicron魔王殺到本土，今日已累計43例確診，其中還燒進桃園電子廠，該電子廠有5人確診，另外，桃園市長鄭文燦宣布，桃園市國小提早一周放寒假，意即14日為最後一天上課日。

對此，PTT網友狂湧去年疫情的既視感，其中有人發問「如果規定過年只能在家，大家ok嗎？」他接著假設最壞的情境，「如果政府到時候規定大家過年不能出門亂跑，只能在家裡，你各位扛得住嗎？但是過年結束又要回去公司上班喔。」

文章貼出後，底下網友反應兩極，「誰理你，拎北照常出遊」、「看看最近報復性出遊，你說勒」、「台灣人很奇怪，80%打疫苗跟10%疫苗一樣都在恐慌，全世界只剩台灣」、「沒差啊，沒規定也都是在家」、「其實過年本就是在家大家聚一起吧」、「我去礁溪的民宿都訂好了，不要鬧了」、「想跟家人聚，不想跟親戚聚」。

▼也有人哀號，已訂好過年住宿了。（圖／翻攝PTT）

