星鏈被指霸佔過多軌道空間　馬斯克嗆：可容數百億衛星

▲馬斯克說「太空很大」，容得下數百億顆衛星。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國《金融時報》報導，對於外界指控：美國「太空探索技術公司」(SpaceX)發射的星鏈(Starlink)衛星在地球軌道上佔用過多空間，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)周三(29日)作出了反擊，並聲稱「太空很大」，在靠近地球軌道運行的航天器(spacecraft)可達「數百億個」。

馬斯克說：「太空非常浩瀚巨大，而衛星非常微小。我們無法用任何方式有效阻礙他人使用太空空間。我們沒有阻止任何人做任何事情，我們也不想這樣做。」

據報導，馬斯克上述說法是在回應「歐洲太空總署」署長阿施巴赫 (Josef Aschbacher) 的批評。後者在本月稍早時曾批評馬斯克正在為新的商業太空經濟 「制定規則」。阿施巴赫在受訪時提出警告說，馬斯克急於發射數千顆通訊衛星的做法，會造成可供其他所有人使用的無線電頻率和軌道位置數量減少。

「今日俄羅斯」(RT)電視台報導，迄今為止，SpaceX公司已將1700多顆星鏈衛星送進地球軌道，該公司計畫總共發射4萬多顆星鏈衛星。

▲從匈牙利觀測到的SpaceX旗下星鏈衛星群。（圖／達志影像／美聯社）

儘管遭到阿施巴赫指責正在「排擠」潛在的競爭對手，馬斯克辯稱，環繞地球的每個巨大的「軌道殼」(Each orbital shell)比地球表面都要大，而且太空中每隔10公尺就有一層新的「軌道殼」。他說：「這意味著太空中有可以容納數百億顆衛星的空間，幾千顆衛星根本不算什麼；它們就好比像地球上的幾千輛汽車，這真的沒啥影響。」

然而，「哈佛-史密森天體物理學中心」的天體物理學家麥道威爾 (Jonathan McDowell)表示，如果發生可能碰撞的情況時，以每小時17000英里(約2.7萬公里)速度飛行的航天器，需要比地表上的汽車之間保留更大的空間，才能獲得充足的時間來調整軌道。他計算出，在上述速度下，為了保持3秒的間隔，僅會在每個「軌道殼」中留下大約可供大約 1000顆衛星的空間。

麥克道爾說，由於計算許多不同衛星的軌跡很困難，而這些衛星的軌跡可能會受到太陽風等「天氣變化」的影響，因此只能在接近可能發生時才能識別出潛在的碰撞。這位專家指出，「對於許多太空使用者來說，至少需要數小時甚至數天才能設計出避開動作，這顯示太空已經太擁擠了。」

美國太空顧問、研究和諮詢公司(Astralytical) 的太空分析師佛茲奇克(Laura Forczyk)表示，馬斯克將衛星與地球上的車輛作類比未免「太過輕率」。不過她認為馬斯克基本上是對的，這是一個「交通管理」的問題。

佛茲奇克認為，發射具有數千顆衛星的新通訊網路競賽顯示，各國之間迫切需要進行更多協調，以決定「如何分配軌道空間和進行太空交通管理」。

本周，聯合國「和平利用外太空委員會」官網發布消息說，SpaceX公司發射的星鏈衛星今年先後兩度接近中國太空站。SpaceX則說，他們的其衛星配備了自動防撞機制，同時堅稱其他航天器不需要採取規避動作來躲避它們。

▲第21顆「星鏈」衛星在美國成功發射時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）