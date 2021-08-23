元智大學與印度SASTRA大學+塔塔集團　產學合作5年

▲元智大學與印度SASTRA大學、塔塔電子合作半導體碩士1+1學程線上開幕典禮。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學與印度SASTRA大學、塔塔電子公司合作半導體碩士1+1學程，日前舉行線上開幕典禮，建立元智與印度SASTRA大學、塔塔集團旗下企業，合作夥伴關係。元智大學表示，塔塔集團是印度最大的集團公司，2012年印度塔塔諮詢顧問公司在SASTRA大學招聘 1,755 名學生，創下單一校園招聘人數最多的新世界紀錄。

元智大學國際處國際長林智揚23日指出，本學程係由教育部及印度台北協會推薦牽成，由印度塔塔電子公司支持SASTRA大學碩士學生於碩二來台一年。上學期在元智電機通訊學院修習IC設計，超大型積體電路VLSI等相關課程，在教授指導下進行實驗或參與專題研究，下學期則進入半導體相關產業實習，學習產業製造實務經驗，預計連續合作五年。

元智大學校長吳志揚表示，元智大學以工學起家，向以資通訊聞名，近幾年產學合作緊密，配合政府新南向政策，培育許多全球流通優秀人才。此次與SASTRA印度大學及塔塔電子公司合作，結合本校電機通訊、工程及資訊三個學院，整合優秀的師資與課程，培養印度學生在此領域的知能，也促成校友任職於半導體產業。

▲契爾氏大罐「淡斑神器」、「保濕霜」都特價了！1420元起必須囤