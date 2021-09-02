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元智大學跟進！開學先遠距教學2周　防中秋連假高風險

▲很多師生未打疫苗，元智大學開學先遠距教學兩週

▲很多師生未打疫苗，元智大學開學先遠距教學兩週。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

9月開學月，各大專院校是否延續遠距教學，備受關注。元智大學2日表示，因許多師生尚未施打疫苗，境外生入境時間也不一，且中秋連假民眾大範圍移動可能引發群聚感染風險，校方決定9月22日開學起至10月5日遠距教學2周，今年大一新生暑期英語營停辦，新生訓練採線上影片宣導。

▲很多師生未打疫苗，元智大學開學先遠距教學兩週

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▲元智大學藝設系林楚卿教授線上授課。（圖／元智提供）

元智大學表示，自9月22日至10月5日，全體師生不到校上課，採遠距教學方式授課2周。如無法遠距教學之特定課程，例如使用特殊軟體之課程、實驗課或設計課程等，為同時顧及防疫考量及授課學習品質，將調整課程內容與方式，請授課老師依原排課時段準時上線，並依各週教學單元進度授課，直播或錄播操作相關實習設備，並將過程拍攝成教學影片上網供學生重複觀看演練；亦可透過線上直播接受學生及時提問、要求繳交單元的作業等。

另外，要求授課老師在每堂課期間，應確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，並與學生保持互動，及時回應學生問題，且提醒同學應在住處進行線上課程，減少出入公共場所。今年大一新生暑期英語營停辦，其一學分課程將安排於大三選修主題式英文，讓學生延續學習英文至大三；新生訓練採線上參閱宣導影片，因應前兩週實施遠距教學，大一新生健檢延後、新舊生原訂9月20-21日入住宿舍時間拉長至10月5，學生用餐區的隔板也會加強清潔。

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