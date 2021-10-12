元智世紀領袖服務列車　服務偏鄉傳送師生熱情活力

▲元智世紀領袖服務列車傳送師生熱情活力。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導



元智大學學務處課外活動組利用雙十連假，帶領包括新世紀領袖、機器人研究社、攝影社、烏克麗麗等社團，以及來自哥倫比亞、聖文森、泰國及越南等外籍生，組成20人偏鄉服務列車，進入偏鄉部落推廣AI資訊教育及國際教育，與部落居民歡慶國家生日同時，並傳送元智師生的熱情與活力。

元智大學11日表示，本次服務列車包含VR虛擬實境體驗和機器人操作課程等資訊教育，以及多元文化國際教育。此次參與者年齡層遍及9歲到94歲，透過世代共學和豐富有趣的課程，讓大家滿載而歸。從融入虛擬實境時的忘我表情、操控機器人時的驚呼和讚嘆，與外籍生共舞的歡樂笑聲。

花蓮縣議會潘月霞副議長表示，元智大學推動資訊教育和國際教育不遺餘力，將高等教育資源與偏鄉地區的部落和居民共享，鼓勵大學生肩負社會責任，走入地方回饋社會。免費提供元智大學場地的紐澳華山莊莊主的程文鎰先生表示，偏鄉地區各項資源相較城市不足，青年人口多已外移，在地的年長者居多，元智將先進的資訊科技帶進村落，也讓在台留學的外籍生能與地方多互動，多交流，對學生、村民、部落等，不但是非常棒的經驗，也成為大家永難忘懷的回憶。