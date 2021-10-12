　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元智世紀領袖服務列車　服務偏鄉傳送師生熱情活力

▲元智世紀領袖服務列車服務偏鄉

▲元智世紀領袖服務列車傳送師生熱情活力。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學學務處課外活動組利用雙十連假，帶領包括新世紀領袖、機器人研究社、攝影社、烏克麗麗等社團，以及來自哥倫比亞、聖文森、泰國及越南等外籍生，組成20人偏鄉服務列車，進入偏鄉部落推廣AI資訊教育及國際教育，與部落居民歡慶國家生日同時，並傳送元智師生的熱情與活力。▲元智世紀領袖服務列車服務偏鄉

元智大學11日表示，本次服務列車包含VR虛擬實境體驗和機器人操作課程等資訊教育，以及多元文化國際教育。此次參與者年齡層遍及9歲到94歲，透過世代共學和豐富有趣的課程，讓大家滿載而歸。從融入虛擬實境時的忘我表情、操控機器人時的驚呼和讚嘆，與外籍生共舞的歡樂笑聲。

花蓮縣議會潘月霞副議長表示，元智大學推動資訊教育和國際教育不遺餘力，將高等教育資源與偏鄉地區的部落和居民共享，鼓勵大學生肩負社會責任，走入地方回饋社會。免費提供元智大學場地的紐澳華山莊莊主的程文鎰先生表示，偏鄉地區各項資源相較城市不足，青年人口多已外移，在地的年長者居多，元智將先進的資訊科技帶進村落，也讓在台留學的外籍生能與地方多互動，多交流，對學生、村民、部落等，不但是非常棒的經驗，也成為大家永難忘懷的回憶。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
酷炫找鄧佳華拍片「沒事先告知」　連千毅爆氣開嗆
「姊夫的姊夫」叫什麼？　他曝真相萬人傻眼
男遭比特犬咬死「驗屍報告出爐」　飼主過失致死法辦
呱吉不再參選！她繼承衣缽　投入民進黨2022港湖區議員初選
19歲女秘書墜樓亡！「下體撕裂」揪出色老闆性侵殺人滅口
柯文哲曝Jolin低調行善　5月主動捐「自動便當機」助萬華
台大搶贏北京！哈佛來台設台北學院　外交部證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北翻轉農村性別刻板印象　攜手農漁會共創性別友善環境

新北串聯北海岸3特色宗教慶典　力推青春山海線傳承文化之旅

搶攻五倍券大餅　華泰名品城再現「美式復古萬聖節」

桃園區中成市民活動中心啟用　活化國道二號橋下空間

桃園響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友ING

元智世紀領袖服務列車　服務偏鄉傳送師生熱情活力

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

將軍吼音樂節登場!每場限額3500人　黃偉哲宣布 13日中午起線上預約

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

最高領4萬元　北港高中獎勵優秀學生頒發37萬獎學金

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

新北翻轉農村性別刻板印象　攜手農漁會共創性別友善環境

新北串聯北海岸3特色宗教慶典　力推青春山海線傳承文化之旅

搶攻五倍券大餅　華泰名品城再現「美式復古萬聖節」

桃園區中成市民活動中心啟用　活化國道二號橋下空間

桃園響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友ING

元智世紀領袖服務列車　服務偏鄉傳送師生熱情活力

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

將軍吼音樂節登場!每場限額3500人　黃偉哲宣布 13日中午起線上預約

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

最高領4萬元　北港高中獎勵優秀學生頒發37萬獎學金

上班必聽！6首音樂歌單最長連放七小時　咖啡廳ASMR減壓又療癒

鄧倫8年前黑歷史照出土！　「大紅緊身褲＋人字拖」184→164cm

新北翻轉農村性別刻板印象　攜手農漁會共創性別友善環境

新北串聯北海岸3特色宗教慶典　力推青春山海線傳承文化之旅

剛入圍金馬...艾怡良再拋喜訊！　一幅畫洩3年心聲

獨／邱子珍遭控包庇下屬　女警發聲明致歉「害隊長陷鬥爭」

應召妹控警抓髮拖行「爸媽都沒打過我」　他否認…被記過調職

曹蘭家中「鋼架被颱風吹倒」！　停電沒水曬災後照喊：台電加油

MLB運彩解盤／太空人@白襪　比數會咬緊推擅長主場白襪　

酷炫找鄧佳華拍片「事前沒有先告知」　連千毅被惹毛爆氣開嗆！

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

避免入夜驟雨致災　花蓮緊急撤離1911人

圓規強風吹倒路樹！台東東河一天倒3顆

愛爾蘭情侶單車環島遇颱風　警貼心載到旅館安身

金山警分局推搶救影片籲泡湯安全

新竹女9年生8胎　鄭寶清籲送百萬加住宅

母當街攔警　2分鐘送醫救回抽搐昏倒女童　

即／焰火還沒放完！民眾先衝捷運站

戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火

台南大灣分隊辦公廳舍擴建動土

台南做工行善團國慶假期趕工修繕

看板砸中轎車網歪樓　警方回應了

國慶煙火「狂放2萬發」震撼畫面曝！

雙十連假台南湧進逾70萬人

18歲女觀光工廠昏倒　現場員工緊急救命

更多熱門

相關新聞

元智大學跟進！開學先遠距教學2周　中秋連假高風險

元智大學跟進！開學先遠距教學2周　中秋連假高風險

9月開學月，各大專院校何時開學，受到關注。元智大學2表示，受疫情影響，因大學許多師生尚未施打疫苗，境外生入境時間也不一，並避開中秋節連假，民眾大範圍移動可能引發群聚感染風險，校方公告9月22日開學至10月5日遠距教學演習兩週，今年大一新生暑期英語營停辦，新生訓練採線上影片宣導。

元智與印度SASTRA大學+塔塔集團產學合作

元智與印度SASTRA大學+塔塔集團產學合作

元智17日起遠距教學　教職異地辦公

元智17日起遠距教學　教職異地辦公

遠東國際會議中心動土　斥資百億

遠東國際會議中心動土　斥資百億

基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

關鍵字：

元智大學世紀領袖服務列車服務偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面