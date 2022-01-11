勵馨基金會募資首輛向日葵行動專車　用愛擁抱受創兒少

▲勵馨基金會桃園分事務所11日舉辦向日葵行動專車募資活動，與會各單位攜手參與。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

勵馨基金會桃園分事務所11日舉辦向日葵行動專車募資活動，希望透過社會關注受創兒少來募集桃園首輛向日葵行動專車，讓更多需要受照顧家庭、兒少得子獲得資源、陪伴與支持；前台鹽董事長鄭寶清當場捐出3萬元，希望收到拋磚引玉效用，讓更多社會資源投入關懷受創兒少服務。

勵馨基金會桃園分事務所深耕在地將邁入第17個年頭，自2013年起積極協助目睹暴力兒童心理療育、伴侶關係修復服務，副執行長王怡雯指出，服務期間看見經驗家庭創傷兒少在心理、情緒、行為層面需要陪伴療育之迫切需求，2017年桃園勵馨邀請國際崇她桃園社發起「牽緊小手 迎向光」勸募音樂會，播下第一顆向日葵種子，至2019年得以自辦籌建「向日葵小屋關係復原基地」，成立兩年逐漸萌芽茁壯，提供服務逾上千件，服務人次更超過超過9,300人，陪伴受創兒少走一段療育歷程，來自各界的支持著實點滴在心。

勵馨基金會根據保護資訊系統數據，2021年桃園市親密關係暴力案件共5,306件，其中有6,013位是同住孩童，這些孩童需要社工與資源提供服務。因家庭高衝突、暴力傷害造成夫妻、伴侶間親密關係疏遠，對於目睹暴力兒少更是造成恐懼、憂慮、孤單等心理創傷，這些負面經驗（Adverse Childhood Experience），有礙身心健康發展，甚至影響終身。

▲勵馨基金會桃園分事務所今天舉辦向日葵行動專車募資活動，前台鹽董事長鄭寶清率先捐出3萬元希望拋磚引玉。（圖／記者沈繼昌攝）

勵馨基金會王怡雯副執行長與大家分享勵馨啟動「向日葵行動專車」的信念與決心，積極協助目睹兒修復隱形傷痕、重展笑容、讓成年人看見暴力對孩子的影響、使家成為安全的避風港，邀請社會大眾認識家庭關係衝突可能導致的創傷，共構安全、健康的社會氛圍。

前台鹽董事長鄭寶清表示，任職台鹽董事長期間與勵馨津津會密切合作，提供受暴婦女就業輔導是他任內印象很深的回憶，因此願意響應行動專車募資，首發捐助3萬元希望拋磚引玉，號召社會各界善心人士一同參與。

桃園律師公會理事長丁俊和、國際崇她社桃園社長楊桂英與衛福部社福委員彭玉華等人都願意出錢出力，認養部分區域，攜手為伴侶關係修復與受創兒少服務募資桃園首輛向日葵行動專車，讓需要勵馨服務的家庭、兒少皆得以獲得資源、陪伴與支持。

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