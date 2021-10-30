幕後／公投說明會3千桃園人力挺　民進黨市長初選暗添柴火

▲民進黨舉行首場公投說明會。（圖／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨今（30日）在桃園市舉行首場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，近3千人出席力挺，值得注意的是，除了民進黨在地黨公職、許多桃園工商產業人士應邀出席外，有志角逐明年市長初選的前立委黃適卓、鄭寶清都動員支持者參加，現場也有民眾拿著民進黨立委鄭運鵬的應援扇，還有議員擬參選人發放競選小物口罩，政治味濃厚。

據悉，民進黨主席、總統蔡英文日前才在中執會要求，要民進黨公職將選區視作責任區，力催不同意票，並指這次各選區不同意票票數，將作為規劃下屆縣市長及議員提名的參考依據；今天公投說明會中，有志角逐桃園市長初選的黃適卓、鄭寶清都動員支持者參加，黃昨晚也掛出首面「四個不同意、台灣更有力」看板，鄭則規劃11月底由清馨婦女會舉辦兩場大型說明會，響應蔡英文號召為政策辯護。

面對年底公投落幕後，可能將迎來桃園市長初選，黃適卓強調，對於公投議題民進黨是全黨上下團結一心，並不會因為未來初選增加煙硝味，他也期待透過宣傳自己的理念，爭取民眾認同，「所有政治人物都應勇於表達理念，對台灣未來發展方向做表態，不應該畏懼，當然在這過程中，也是會有支持者靠攏」。

鄭寶清則說，接下來將到桃園各區宣講公投議題，最近也會辦一些活動，呼籲民眾要理性思考台灣的未來，「這4個公投過了的話，中國最高興，台灣要不要讓中國帶著走？台灣人一定要去思考。」

此外，被外界視為桃園市長候選人潛在人選的鄭運鵬，也計畫在下周三（3日）舉行桃園市第二場公投說明會，特別邀請經濟部長王美花與會，動員人數估500人起跳。鄭運鵬受訪說，他會更進一步邀請中小企業主、工商協會負責人參加，藉此提振產業界對產業政策的信心，畢竟桃園是工業大市，而中小企業向來是「最難投出來」的族群，因其政治立場相對中間、有選擇性，且現在公投已經等同大選，「沒有冷處裡的空間」，若讓該族群覺得公投議題就是政黨惡鬥而不投票，損失的會是執政黨。

鄭運鵬表示，執政黨一定是先公投、後初選，公投穩定才有辦法做人選的評估，「公投沒有贏，執政黨就難選」，而他身為現任公職，對穩定執政有責任，當然其他有志角逐市長初選者配合宣傳也是好事。

鄭運鵬並指，包括美豬、重啟核四、三接遷離、公投綁大選等4案乍看之下都有點「道德綁架」，多數民眾的立場是全有或全無，可見面對這些議題，可能不是政策選擇的結果，而是看政黨的配票單，因此，民進黨必須讓民眾理解背後脈絡，例如美豬公投影響國家貿易，不能只要好處不要壞處，而重啟核四方面，贊成原因可能是擔憂缺電，但必須讓民眾知道，核廢料和核災風險也是考量因素。

▲鄭寶清身著清馨婦女會背心與會。（圖／呂晏慈攝）

▲黃適卓比出「四個不同意」手勢。（圖／黃適卓提供）

▲台灣基進桃園市黨部也在說明會入口處舉旗。（圖／呂晏慈攝）