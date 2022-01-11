快訊／家長注意！桃園市公幼、附幼1／17提前放寒假

▲桃園市議情說明會上，衛生局長王文彥針對專責病床與負壓隔離病床數提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃機爆發群聚感染導致疫情持續嚴峻，有媒體詢問每天桃機入境數量暴增，是否排擠確診市民入住？市府衛生局長王文彥指出，目前桃市核定專責病床數有907床，已開設418床，同時協調11家責任醫院開啟聯防機制，目前運作還算順暢；此外，市長鄭文燦針對桃園市國小學附設幼兒園與安親班是否一併適用提造放寒假做出說明，已請教育局討論後作出統一的決定。桃市府教育局剛剛公布，公幼、附幼比照國小，預防性停課並提早放寒假。

桃園市政府11日下午在新聞處召開疫情說明記者會，有媒體關心目前境外移入確診數量暴增，多數確診者都先送到桃園，是否可能排擠確診市民入住？桃園市專責病房與負壓隔離病房還剩多少？醫療量能是否足夠？

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衛生局長王文彥解釋，目前桃市核定專責病房最高可達907床，已開設病床為418床、負壓隔離病房113床，加起來則為531床。還可以再擴充，擴充需要醫護人力配合，目前很多大醫院負壓隔離病房已近滿載，正在協調其他醫院，像是可往雙北或往南走。

王文彥解釋，整體上，市府已協調桃市11家醫院的聯防機制，也希望能夠順暢，到現在為止收治情況還可以，不過還是有點塞。確診患者大部分屬於輕症，可以考慮專責病房或者其他病房來收治，在這樣情況下，還算是運作順暢。

▲桃園市議情說明會上，市長鄭文燦針對小學附設幼兒園與安親班是否適用提早一週放寒假提出解釋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對市長提到桃園市國小將提早一週放寒假，若國小有附設幼兒園與國小外安親班，這部分是否有考慮相關因應措施？

鄭文燦表示，有關國小附設幼兒園，這部分由教育局統籌後再決定，不過安親班部分還需要協調。主要是針對學校停課了三所學校，且都是停課到寒假，陸續還有一些個案，萬一有家庭傳播，特別是國小學生，剛才考慮到孩子的傳播力也是很驚人，既然已經考完期末考，就提早一週放寒假。至於幼兒園部分，會請教育局討論後統一決定。

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